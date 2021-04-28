香港與虎謀皮被虎噬 民主付東流

4月16日，香港 司法最黑暗日子。獻身民主自由的七君子被中共 掌控的香港法院以組織及參與未經批准集結遊行罪，判處李柱銘11個月，黎智英、李卓仁、何俊仁、吳靄儀各一年，長毛梁國雄18個月、何秀蘭8個月。去年12月2日，法院判學生領袖黃之鋒13.5個月，周庭10個月。共3725名學生被拘捕，民眾被抓5491人。資助香港民主運動的貝里斯籍華人李亨利，被判11年。

習近平 用黑社會手段，破壞香港民主自由，一國兩制變廢紙，急不可耐二次回歸。香港人向北京爭民主要自由，簡直是與虎謀皮。

英國人統治香港，港人沒有民主，但有充分經濟和言論等自由，香港得以繁榮昌盛，成為東方明珠。九七大限香港回歸，鄧小平承諾50年不變，簽訂中英聯合聲明，港人吃了定心丸。但老鄧誠信幾何？兩次向老毛和華國鋒遞交書面檢討，承諾永不翻案，然而重新上台即毀約，與毛澤東路線背道而馳，華國鋒被踩地下。50年不變的承諾信得過嗎？人亡政息，中共二次回歸，讓鄧小平最後一次失信於天下。

16年平安無事，河水不犯井水，批評中共的書籍擺滿報攤書店。習近平心虛膽怯，心理脆弱，害怕香港成反共橋頭堡，一本未出版的《習近平和他的情人們》煩得他睡不安枕，作者和書店人員被跨境綁架，五人失蹤，港人膽戰心驚。一批批忠誠的廢物治理香港，經濟日下，就業艱難，年輕人看不到前途，八成媒體被親中共商人收買，港人幾乎失去言論自由。

大中學生為先鋒，七成市民參加的大規模抗爭，逾百萬人扶老攜幼示威，中共開動所有宣傳機器，指控港人勾結海外勢力企圖港獨，中共站在國家民族道德高地，蒙騙大陸民眾，煽動愛國情緒，港人被鄙視為曱甴，民主派在國內失去同情，習近平下決心祭出「國安法」和「選舉法」，逮捕民主派領袖，數千學生骨幹進了監獄，熱愛這塊樂土的港人失去希望，悲傷地移民、流亡異國他鄉。

中共指控香港民主派搞港獨，純為無稽之談。香港彈丸之地，沒有武裝力量，更沒有生活資源，水和大部分食物靠大陸供應，如何獨立？打出港獨旗號的只是部分激進分子，民主派要求的是民主選舉和自由，反對中共跨境執法，維護司法獨立，習近平懼怕香港民主自由星火燎原，危害大陸專制獨裁統治。

回歸23年，中共尚不得民心，香港要求民主自由的民眾占七成，如一人一票選舉特首和立法會，民主派必大獲全勝。去年區議會選舉，建制派一敗塗地，就是鐵證。中共用國安法鎮壓遊行示威，用選舉法排除民主派，扶植忠誠的廢物掌控政府。激戰近兩年，中共終於不惜一切用強權徹底收回香港。

中共極力宣傳香港民主派領袖勾結外國勢力，試問，中共開黨領袖李大釗因何被張學良老爸張作霖處以絞刑？難道不是勾結蘇共？中共一大經費及日後活動金錢，多個職業革命家薪俸、軍隊槍彈，不是蘇共給的？世界各國政治活動幾個不靠外國勢力？自己先黑再罵別人黑，恬不知恥！

香港烏雲壓城，民主派精英及頭面人物巍然不動，未戰略轉移，坐以待斃，終被送入大陸監獄。留島不留人，香港民主運動一江春水向東流，專制獨裁歸西之日，東方之珠才能重放光芒。