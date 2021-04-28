香港與虎謀皮被虎噬 民主付東流
4月16日，香港司法最黑暗日子。獻身民主自由的七君子被中共掌控的香港法院以組織及參與未經批准集結遊行罪，判處李柱銘11個月，黎智英、李卓仁、何俊仁、吳靄儀各一年，長毛梁國雄18個月、何秀蘭8個月。去年12月2日，法院判學生領袖黃之鋒13.5個月，周庭10個月。共3725名學生被拘捕，民眾被抓5491人。資助香港民主運動的貝里斯籍華人李亨利，被判11年。
習近平用黑社會手段，破壞香港民主自由，一國兩制變廢紙，急不可耐二次回歸。香港人向北京爭民主要自由，簡直是與虎謀皮。
英國人統治香港，港人沒有民主，但有充分經濟和言論等自由，香港得以繁榮昌盛，成為東方明珠。九七大限香港回歸，鄧小平承諾50年不變，簽訂中英聯合聲明，港人吃了定心丸。但老鄧誠信幾何？兩次向老毛和華國鋒遞交書面檢討，承諾永不翻案，然而重新上台即毀約，與毛澤東路線背道而馳，華國鋒被踩地下。50年不變的承諾信得過嗎？人亡政息，中共二次回歸，讓鄧小平最後一次失信於天下。
16年平安無事，河水不犯井水，批評中共的書籍擺滿報攤書店。習近平心虛膽怯，心理脆弱，害怕香港成反共橋頭堡，一本未出版的《習近平和他的情人們》煩得他睡不安枕，作者和書店人員被跨境綁架，五人失蹤，港人膽戰心驚。一批批忠誠的廢物治理香港，經濟日下，就業艱難，年輕人看不到前途，八成媒體被親中共商人收買，港人幾乎失去言論自由。
大中學生為先鋒，七成市民參加的大規模抗爭，逾百萬人扶老攜幼示威，中共開動所有宣傳機器，指控港人勾結海外勢力企圖港獨，中共站在國家民族道德高地，蒙騙大陸民眾，煽動愛國情緒，港人被鄙視為曱甴，民主派在國內失去同情，習近平下決心祭出「國安法」和「選舉法」，逮捕民主派領袖，數千學生骨幹進了監獄，熱愛這塊樂土的港人失去希望，悲傷地移民、流亡異國他鄉。
中共指控香港民主派搞港獨，純為無稽之談。香港彈丸之地，沒有武裝力量，更沒有生活資源，水和大部分食物靠大陸供應，如何獨立？打出港獨旗號的只是部分激進分子，民主派要求的是民主選舉和自由，反對中共跨境執法，維護司法獨立，習近平懼怕香港民主自由星火燎原，危害大陸專制獨裁統治。
回歸23年，中共尚不得民心，香港要求民主自由的民眾占七成，如一人一票選舉特首和立法會，民主派必大獲全勝。去年區議會選舉，建制派一敗塗地，就是鐵證。中共用國安法鎮壓遊行示威，用選舉法排除民主派，扶植忠誠的廢物掌控政府。激戰近兩年，中共終於不惜一切用強權徹底收回香港。
中共極力宣傳香港民主派領袖勾結外國勢力，試問，中共開黨領袖李大釗因何被張學良老爸張作霖處以絞刑？難道不是勾結蘇共？中共一大經費及日後活動金錢，多個職業革命家薪俸、軍隊槍彈，不是蘇共給的？世界各國政治活動幾個不靠外國勢力？自己先黑再罵別人黑，恬不知恥！
香港烏雲壓城，民主派精英及頭面人物巍然不動，未戰略轉移，坐以待斃，終被送入大陸監獄。留島不留人，香港民主運動一江春水向東流，專制獨裁歸西之日，東方之珠才能重放光芒。
上一則
漫畫／貧富懸殊對比
下一則
FB留言