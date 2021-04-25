警察誤殺民眾 不能一概而論

警察 沙文跪頸殺害非裔 佛洛伊德案審判近日結案，又傳來俄亥俄州警察開槍擊斃16歲非裔女。但此事不同於沙文案，警察是在她揮刀威脅他人生命，警察多次高喊「趴下」後她不理會才開槍。

一般人看來，這完全是警察職責，雖說有在場的人高喊「她還是個孩子」，但當執勤警察面臨這種危機時，怎可能分辨出她是16歲或18歲，他們面臨的是一個揮刀要殺人的凶犯。試想如果你是那個被害者的父母，你怎麼抉擇？

我是個介於理性和感性之間的人，對事情願意從客觀角度分析，但同時也難免基於本身的文化、經歷而摻雜情感。對最近越來越多關於所謂警察暴力事件，我原本同情受到警察非法暴力而遭殃的人，如佛洛伊德，雖說他也是個罪犯，但還沒到死罪的程度。但不能因個別人和個別事情而全盤否定警察在維護社會安定和安全中的決定性作用。

試想你在人身受到攻擊、家裡被盜、車遭破壞、受到家暴等情況時，想到第一個求救的人是誰？今天的美國 因多種原因導致社會動亂，族裔分裂，人與人之間越來越深的隔閡與不信任，難道削減警察的權力，或因此讓警察執勤時不知如何是好，或更有甚者要警察不許攜帶槍枝，你認為對社會的安定和你自身的安全有保障嗎？難怪越來越多的人考慮買槍。而事實是越多槍枝也會導致越多的犯罪。

人們的思想、感情，很容易被媒體大量宣傳牽引和感染。警察執法時槍殺罪犯時有發生，被槍殺的大多數可能是非裔。但我們有沒有想到，前提是這些人都是罪犯或犯罪嫌疑人，如果你根本沒有涉及任何不法行為，你怎麼會遇到這些事呢？

現在人們只關注警察怎麼執法不當，甚至拿五、六十年前的一些例子來說明，為什麼沒有看到社會也在一步步往前走，制度一步步改善，人們的觀念也在向著文明、平等轉化，而如今卻把注意力全放在負面呢？

少數族裔在美國受歧視並不是新鮮事。不停地抱怨、憤恨、甩鍋、破罐破摔，更甚者用打砸搶甚至武力威脅他人生命，不但不能改變別人的歧視，更凸顯自己的軟弱與無能。站起來，自強吧，在美國這樣的地方，如果你還說沒有希望，我建議你去真正的第三世界看看吧！