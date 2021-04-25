中美名人金融詐騙 下場不同

從報上看到金融犯馬多夫病逝獄中，正中那句老話「惡有惡報」。馬多夫利用曾任納斯達克交易所主席和著名金融投資家地位，創立對沖基金吸引眾多有錢退休人士、影視、運動社會名人和慈善機構存錢加入。最後龐氏騙局揭破，馬多夫被判150年監禁。

美國 法院指定受託人陸續從馬多夫處收回140億元償還給投資人近七成。從報導中還看到美國政府也拿出7億賠款，還給投資人虧損的三成。這是美國法律對名人金融詐騙 犯的判決。

回過頭來看中國 大陸。過去20多年來，在香港創立一個對海外華人宣傳中國的衛視。此創立人利用自己背景和關係，得到國家大量資金並建立團隊，漸漸成為海外宣傳中國最大的衛視。同時給此創立人帶來無數光環，幾乎每周在衛視新聞中看到的不是在兩岸三地會議發言，就是以慈善家面貌在各大宗教、社會活動中遊走，並將自己衛視品牌吹噓列入亞洲名牌系列，從而在香港上市。

正因此得到很多政冶頭銜，包括香港政府為對慈善事業有貢獻者所設的太平紳士頭銜。總之，此衛視成為他私有財產，而衛視的觀眾看到除了國家領導人外，就是這位太平紳士了。

和馬多夫一樣用一切光環包裝自己，就是為更大的詐騙行為做準備，多行不義必自斃。事發後馬多夫立刻抓捕，各大報紙和電視報導。而中國卻對這位太平紳士的龐氏騙局不作任何評論，只是撤消衛視職務，真是高高捧起、輕輕放下。

美國追退還被詐騙投資者金額，中國7萬多名受騙民眾卻投訴無門，只得去衛視門口抗議，卻遭到警察驅趕。眾所周知，美國法律保護有錢人，所以能得到賠償，但中國法律明確保護人民群眾，為何普羅大眾受騙，卻得不到法律支援？

美國華爾街為了保持名譽，對一切利用它的招牌進行不法勾當者，一定要他身敗名裂。馬多夫為他詐騙行為多次道歉和愧疚，他和家庭都得到應有懲罰。而香港這位太平紳士地位高於法律，可以悄然退場。以他為招牌大力推銷詐騙產品的衛視名牌主持人也若無其事、天天照樣出場，對自己成詐騙幫凶行為，無任何內疚和自責。

而那些相信衛視代表國家的人民，將他們的養命養老、養家糊口的錢為了多得些利息，卻被掛太平紳士頭銜的一夥人騙得兩手空空，一貧如洗。

此兩人對比雖有很多相同之處，但因所在國家不同，法律不同，處理也不同。所以我們一定要認清是非，對某些名人宣傳多想想，小心受騙。對詐騙者用一句老話，作惡者終將得到報應。