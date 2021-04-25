全球仇視亞裔 完全搞錯對象

當前美國及全世界仇視亞裔 浪潮風起雲湧，令人憂慮。怨氣來自新冠病毒在美國及世界氾濫成災，全球大流行完全是中共 在疫情爆發初期刻意隱瞞，以致病毒流竄世界。全美及全球亞裔成了中共「替罪羊」是清楚不過的鋼鐵事實。

但為什麼沒有人反中共？只拿替罪羊「開刀」的行徑合理嗎？別說亞裔，連中國 人都是中共「縱毒全球」的首批受害者，但中國人民有什麼錯？一切過錯全在中共獨裁政權官僚體制延誤原本輕易能消滅病毒於武漢小區的黃金時機。

中共只知打壓訓斥「吹哨人」李文亮等人，關鍵時刻全力掩飾疫情嚴重性，才有一連串不幸發展，演變成全球世紀大災難。

中共對隱瞞疫情、人神共憤的惡行竟拚命甩鍋，拒絕承認錯誤，只是張牙舞爪的「戰狼外交」，還變本加厲想把霸凌中國人民的那一套，強加給廣大世界公民。

川普荒謬絕倫搞錯對象，不稱「中共病毒」而把無辜的中國人拖下水，稱「中國病毒」，一字之差造成「中國人」被迫為中共背上世紀超級大黑鍋。川普是非混淆栽贓行徑，使病毒真正始作俑者中共毫髮無傷，竟在國際上大搞罵戰外交、流氓外交，倒楣的病毒苦主中國人，甚至所有亞洲人全都成了中共的替罪羊。

美國底層族群「就地取材」，把全亞裔當成出氣筒任意羞辱、謾罵，甚至暴打、槍擊。他們完全搞錯對象，只為洩憤而傷及廣大無辜的亞裔。

獨裁帝制政權具有荼毒、禍害全世界的傾向，起手式是故意放任病毒流竄全世界，企圖拖垮歐美各國。中國絕非中共，中國人民也絕非「外來勢力」中共政權，亞裔更不是中共。美國人民及國際社會務必認識清楚，威脅人類的公敵是中共，而非明顯居弱勢族群的亞裔替罪羊。