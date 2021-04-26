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探討美國醫療健保的新選擇

張勝雄／亞凱迪亞

美國人的醫療服務基本上有二種，一種是HMO（Health Maintenance Organization）即健康維護機構。另一種是PPO（Preferred Provider Organization）即擇優醬療機構。在HMO，病人必須找指定的醫師、醫院及其他醫療單位，才能享受到免費待遇。如果指定醫療網外的醫師、醫院，除非急診，一切費用都要自己負擔。但PPO則不受這種限制。所以HMO的健保費比PPO便宜。比如Medicare HMO（即part C）不須付費，但Medicare PPO則每月須付約400元保費

美國健康保險可分四大類：第一類是65歲以上老人及殘障人士的健保，使用Medicare，即紅藍卡。第二類是低收入及有幼兒的婦女，在加州叫MediCal，即白卡，保戶不用付錢，由聯邦及各州各負擔一半開支。第三類是商業保險，即Commercial Insurance，保費由雇主負擔全部或部分。第四類是歐巴馬健保（Obama Care），在加州叫加州全保（Covered California），保費由政府補助一部分，愈窮者補助愈多。

現在美國健保系統，可分八大類：1. Medicare HMO，2. Medicare PPO，3. MedCal HMO，所有白卡都強制到HMO，4. MediMedi ，即紅藍白卡，5. Commercial HMO，6. Commercial PPO，7. Obama care HMO，8. Obama Care PPO。除了第一及第三外，其他類都須繳保費。事實上，Medicare保費在退休前已先分期預繳。所以只有白卡才真正不須繳保費。

據統計，美國仍有約5000萬人沒有健保，且平均醫療費用至少每人每年1萬元。這表示現行健保體制不完美，因此拜登在競選時，提出另類醫保方案。和現有系統同步施行，補其短處。

新健保方案最大的問題是財源，絕大部分人民反對加稅。事實上，此方案執行不需加稅。只是將人民每月保費交給政府，而不是給私立健保公司，讓政府本身成為健保公司。保費來源除了被保人及雇主外，另外一半由政府補助負擔，如此可免掉健保公司中間抽成。

但有些人對政府辦事不信任，這是託詞，他們大可選擇既有保險方式。任何人都可參加這種公營健保，包括上述八類人，還有無證移民，及短期過境遊客。無證移民必須給予工作機會，如在農場或工地，賺錢付保費。遊客必須付基本保費，只保急症。保費計算應以年紀及收入為準。殘障可免費，幼兒及青少年也應免費。

在這種公營健保下，任何人都有選擇醫事人員及醫院的自由。但每個人必須先有自選家庭醫師。如果須要轉診其他專科醫師，必須家醫許可。但病人有選擇任何專科醫師及任何醫院的自由。如此整個醫療系統，都會精益求精，劣幣會逐漸被淘汰。

所有醫療人員及醫院都以現在Medicare標準给付。聯邦法律，如病人病資保障（HIPPA）及禁止回扣（Anti kick back）等，必須嚴格執行。

政府負責健保的機構應設有適當體制，檢核醫療人員及醫院，設立顧客保護中心，提高醫療品質。遇到濫用醫療資源的病人，應有拒絕的機制。

健保 保費

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