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中美全面對抗或有一戰

楊老爹／台北

中美兩國全球爭霸，在3月18日阿拉斯加會談後，雙方攤牌，全面對抗，或將有一戰，這是人類歷史發展規律。

古代戰爭以軍事行動為主軸，經濟、社會、文化……跟著來。現代則是全面對抗，軍事開打可能是最後壓軸戲。台灣是中美對抗大局壓軸戲中，主要的「開場戲配角」，處於被動地位。

中國美國全面對抗主要原因是：中國要崛起領導全球新世紀，美國要全力穩住世紀霸權，這是雙方生死存亡之鬥爭。

中美兩國賭的是：美國能繼續世紀霸主地位，美國打起民主自由招牌，把中國塑造成破壞「自由民主魔頭」，號召盟友拉幫結伙，擺出陣仗。 一舉打敗中國魔頭。中國認真按計畫一步步發展下去；開闢5G基建、大數據中心、新能源充電、工業互聯網、人工智能、特高壓、城際高鐵等新戰場，使用「鄉村包圍城市」戰略，亞非拉加上俄羅斯、中南歐國家，針鋒相對。

老美手上王牌有三張：1）軍事超強實力，2） 科技優勢，3）美元及金融主導權。這三張王牌，如美女的青春魅力，有強烈時效性。不宜持久戰。老共則以完整工業生產及研發體系，創造新世紀目標及有效的政治體制，穩扎穩打，利用時間優勢。

老美內煎外急，爭取時機改正錯誤，及時運用手中三張王牌。民主、共和兩黨團結一致，大力掀起盟友及國內反中反俄熱潮。在形勢上擺出美國主攻，遏制中國任何進展。中國採守勢，見招拆招，以時間換取空間。

中美霸權之爭，應該在20年內見輸贏。庶民百姓們，要好好保養自己，拭目以待，好好欣賞這場世紀大戲。

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