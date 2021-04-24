從白警定罪 論美國司法公正

﻿「Justice will prevail」，這句名言的義意就是「正義必勝」！

在長達兩個星期，審訊明州白警沙文，被控殺害非裔 佛洛依德案中，被告律師無所不用其極，把命案歸罪於死者的用藥、身體狀況，以及警方由於旁觀者衆，不能專心執法等荒謬藉口，為白警沙文脫罪。但法網恢恢，疏而不漏，檢方傳喚了38名證人，人證物證俱在，陪審團用了兩天討論，判決被告沙文有罪，控訴的三罪皆成立！在「正義必勝」下，死者佛洛依德得以瞑目！

媒體對於本案報導詳細，在此不贅述。白警沙文「執法過當」致非裔佛洛依德喪命，是罪無可恕，在司法公正審判下，沙文可能面臨入獄長達40年刑期。拜登總統及副總統賀錦麗皆認為司法公正、兇手沙文罪有應得、並謂「我們仍有一段長路要走」！要求警察 執法改進、司法保持公正、族群對立減緩等，避免悲劇重複發生！

追溯30年前華裔陳果仁被害的案子，現年72歲的白人兇手艾賓斯迄今仍然消遙法外！在當時除了華裔外，無人為陳發聲！在白人法官賀夫曼「重罪輕判」下，兇手只被罰款及短期入獄了事！之後聯邦政府以民權理由判處艾賓斯入獄25年，但在艾上訴後刑期取消！由陳的案件看來，在當時的美國 毫無司法公正可言！

目前在明州佛洛依德的案件終於落幕，原因為何？是出於美國司法公正比30年陳果仁受害時進步嗎？還是基於輿論壓力及防止暴動，使六位白人陪審團員，不得不與想要定罪的非裔團員達到共識，將兇手定罪？

不論何種原因，我們深信「正義必勝」，但是不能容忍「重罪輕判」的法官、「鬆弛的法律」以及「執法過當」的警察！ 而認為這些不當行為及制度，與守法的亞裔無關而置之不理！我們必須瞭解：有犯罪前科的佛洛依德「黑人的命也是命」，清白無辜的陳果仁的「華人的命也是命」！

為避免悲劇一再重演，華人對於任何缺乏公平及正義的行為及制度，不論誰是受害者，必須不平則鳴，及時付諸行動，以維持司法公正，使受害者獲得適當補償，罪犯受到應得到的處罰！