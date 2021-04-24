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加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

打了第二針

楊遙／聖彼渚

打過疫苗了，今天第二針。

明知休大意，仍覺可寬心。

超市應能去，賽場稍緩尋。

還期新政府，早日報佳音。

疫苗

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