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川普敗選根本原因 分析回顧

高田／洛杉磯

美國大選已經過去，回顧歷史比預測未來，更容易看清真相。本文試圖深入分析川普敗選的根本原因。

第一，川普執政四年，本質上就是川普變法，大幅度改變以前的國際國內政策。歷史上變法大多伴隨著強烈的反對和巨大爭議，且大多以失敗告終。秦朝的商鞅變法、宋朝的王安石變法 、清朝的光緒變法，都是如此。主因是變法直接侵犯到龐大利益階層，它們總是激烈反對，千方百計阻擋變法。川普變法也不例外，歷史再次重演。現在拜登上台，立即簽署行政令，否定了川普變法。

第二，川普是成功商業人士，但以商業手法搞政治行不通。美國總統需要政治智慧和高超的政治手腕。面對美國嚴重政治分裂，更要講究審時度勢、合縱連橫、有理、有節、有利推動政治綱領。不僅要敢於鬥爭，還要善於鬥爭。川普是政治素人，不擅長政治運作。主觀願望良好，措施與客觀現實脫節，欲速則不達。結果川普和共和黨從2016年全面執政高峰，一路向下，2018年丟掉眾院，2020年徹底失去總統寶座和參院。一手好牌，打到全盤皆輸，前功盡棄，半途而廢。

第三，川普沒有爭取到壓倒性選民的擁護，特別是少數關鍵選民的支持。平心而論，川普四年，為美國做了大量工作，兌現很多選前承諾，政績突出。川普提出美國優先，先把美國自己搞好，也是對的。所以，他贏得了7400萬半數選民選票。可是民主選舉最後就是數人頭。在勢均力敵的情況下，微弱多數往往是致勝的關鍵。但川普四年來單打獨鬥，沒有盡可能團結一切可以團結的力量。加之川普心直口快，講話隨便，沒有總統威嚴，遭到很多選民反感，把這部分關鍵本來不支持拜登的選民推向了拜登，加上競選資金不敵對手，媒體一邊倒向民主黨，敗選是必然結果。

第四，川普運氣不好。大選年遭遇新冠災難，經濟崩盤，川普應對不力，民眾不滿；加上大選通訊投票激增，選舉日當晚沒同時出結果，引發巨大舞弊爭議；司法系統直至最高法院拒絕審理大選訴訟；所有上述因素，最終使得以逸待勞，弱勢被動，不被看好的拜登漁人得利，入主白宮。

成都武侯祠有一幅對聯，讚美中國人最敬佩的三國時期諸葛亮施政之道：「能攻心則反側自消，從古知兵非好戰；不審勢即寬嚴皆誤，後來治蜀要深思。」不知未來治理美國是否也要深思？

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