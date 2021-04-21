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普亭出手相救 馬雲逃出生天？

楊聯遜（紐約）

山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。四個多月的追殺，馬雲身處險境，風蕭蕭兮易水寒。天無絕人之路，普亭大帝出手搭救。4月14日，普亭主持俄羅斯地理協會會議，俄方高層人員出席，馬雲應普亭之邀出席視頻會議，俄通社和海外眾多媒體第一時間報導這一消息。出人意料的訊息，有人驚奇有人蒙，思索到底是怎麼回事，部分時評人甚至不予置信。

馬雲剛被政府罰款敲竹槓182億，現仍失去自由，其命運如何，海內外極關注。官府追擊馬雲的線索有六大罪。一，臭罵今上，被人舉報。二，商人干政，妄議中央，膽大包天，公開抨擊政府經濟政策，與朝廷唱對台戲。三，金融壟斷，掠奪中央銀行主導權。四，與柳傳志等九位名企大老開辦湖畔大學，東林黨創東林書院，顛覆朝廷。五，收購控制25家媒體，與黨爭奪輿論陣地。六，官商勾結，成為江派白手套，可能參與反習。

馬雲的靠山已式微，成為今朝打擊對象，馬雲不懂改換門庭，成為胡雪巖第二，自取衰亡。

改革開放40年，民營經濟蓬勃發展，湧現不少百億富翁，大多是官商勾結發跡。江澤民早期警告巨賈，早晚叫你傾家蕩產。不少商人自身不乾淨，私有財產得不到法律保障，中國企業家大多行走在通往監獄的路上。

腦清者早將家人和財產移居海外。據統計，至今已有35個幾十億以上富豪進了監獄。賴昌星行賄官員不擇手段，進監時說，中國做生意都是這樣。商官勾結發財成為常態。馬雲屬猴，一臉猴子相，猴子般機靈，狡兔三窟，海外多處築窩，但又似豬，知死不知跑。

被軟禁審查四個月，蛟龍困於池塘。現今世上，能救馬雲出生天者唯有強人普亭。馬雲與大帝關係密切，普亭稱讚馬雲是偉大企業家。五年前普亭在上海密會江澤民，與江關係不同尋常。俄羅斯是半民主專制國家，與資本主義有相通之處。普亭欣賞馬雲的才華，惺惺相惜，拔刀相助，人之常情。

庚子年多災多難，牛年變本加厲，中國與西方列強交惡愈演愈烈，新八國聯軍劍指中國。身陷重圍，習近平急需與軍事強國俄羅斯結盟，老狐狸普亭模稜兩可，坐山觀虎鬥。俄羅斯地理會議，與馬雲八竿子打不著。普亭公開為馬雲站台，讓馬雲亮相，告知世人，馬雲是我朋友。

馬雲出鏡，需經中共高層首肯，讓習近平難堪。強人搭救，馬雲能逃出生天？習近平想讓馬雲淨身出戶還是送進秦城，進退兩難。四面楚歌，盟友凋零，習近平敢得罪普亭嗎？中國主流媒體不敢報導普亭為馬雲站台，俄外長來訪，習近平亦未接見，中俄關係極其微妙。如何處置馬雲，非同小可，且看習近平如何下手。

馬雲 普亭 習近平

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