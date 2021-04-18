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陶德訪台 美台情誼新高？

邱師儀／台灣台中

拜登總統上任不到三個月，就派「非官方」特使前參議員陶德、布希時期副國務卿阿米塔吉、歐巴馬時期副國務卿史坦伯格，與國務院台灣協調處長白丹利訪台，特使團跨越民主黨、共和黨背景；陶德致詞直言，現在是美台關係有史以來最強健時刻。特使團發言圍繞在對太魯閣號表達哀悼與台灣關係法身上，也提到拜登政府是台灣最可靠與值得信賴的夥伴。

蔡英文總統發言範疇廣泛，包括全球暖化、共機擾台，印太穩定、認知戰與重啟台美TIFA。整體看來，美方發言聚焦台美情誼，但未有具體內涵，符合拜登特使來台就已具高度象徵意義的設定；而蔡總統發言則相對具體，展現台灣企求與美方合作的項目。

最新的美中台三邊關係，以下幾點分析：第一、美選期間外界臆測中共偏好拜登當選，認為拜登可能對中較友善。但美國跨黨反中，隨著陶德特使團來台，已成鐵一般事實。丕優調查發現，逾六成美國民眾對中國持負面情感，從官方到民間，從共和黨到民主黨，反中基調確立無疑義。

加上阿拉斯加會議中，王毅、楊潔篪與布林肯互嗆，後有中國外交部發言人華春瑩拿著宣稱是美國黑奴照片指控美方，這些動作早踩美方紅線。美國自由派媒體甚至多次質疑布林肯對中仍不夠強硬。既然如此，拜登順勢循川普路線反中，還可洗刷共和黨對他傾中的汙衊。

第二、拜登與川普不同。過去川普對中態度反覆，不易預測，但可看其國務卿龐培歐言行；而拜登反中與否，則可從資深外交官出身的國務卿布林肯看。布林肯上任至今，多次說美對台支持堅若磐石，並把中國定位為戰略競爭者，布林肯說法一致且持續。雖然建制派的拜登上任少了點新鮮刺激，但一旦反中立場確立，並延續川普時期軍售、高層互訪、經貿等對台利多方向，則有利於台灣預判。

第三、 筆者在諸多撰文都提到，從川普全面抗中後，台灣只會愈來愈安全。原因很簡單，因為美國圍堵中共作為愈來愈直接後，中國軍力與國際影響力落後美國的事實，就會展露無遺。日前美驅逐艦「馬斯廷號」艦長監測「遼寧號」航母，顯現美方早突破與掌握中國的戰略與戰術。

會叫的狗不會咬人，現在中共幾乎只剩訴諸「認知戰」的功能。習近平不管派王毅、楊潔篪在阿拉斯加叫囂，或戰機不斷擾台，其實都只是大內宣的紓壓動作，目的在為習近平自己維穩。

第四、美最在乎美牛與美豬，這兩年台美經貿對話，甚至海巡合作備忘錄陸續簽訂，不可諱言都是開放美豬換來的。既然台美經貿石頭已搬開，後續雙邊貿易(BTA)可期待。

最後，世界上只能有一個第一，美國不可能坐視中國挑戰其獨霸地位。美方壓制中國過程中，美拉攏台再自然不過，也可以說中國愈逞強，台灣愈安全；反而過去弱一點的中國，美國還會「同情」並順應一下「一中政策」。親美也和中的時代已過去，台灣的傾中政黨都需趕緊進一步本土化，否則2022年與2024年大選可能會再次展現民意。（作者為台灣東海大學政治系副教授，轉載自聯合報）

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