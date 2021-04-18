遇歧視機率僅9萬分之一 莫恐慌

據有關方面統計，從去年3月初到今年2月底一年間，全美發生3800次歧視亞裔 (主要是中、印、菲、韓)案。如以全美人口3.3億計算，「歧視率」僅9萬分之一。全美亞裔人口2592萬人，每6821人有一人受歧視，即1/6821，平均全美每天有10人次亞裔受歧視。

紐約亞裔人口180萬，按全國亞裔人口受歧視平均數算，紐約去年受歧視亞裔263人，平均每三天有兩人受歧視，被辱罵或毆打。比起全美每天100人被無故槍殺，上千人挨搶劫致殘重傷，相差極遠。

對亞裔有歧視言行的人，絕大部分是社會底層低素質的少數人，他們是社會渣漬，根本代表不了美國主流社會。我在紐約20多年，幾乎每天上街，過去沒見過歧視亞裔事件，去年至今也從未遇到歧視亞裔事件。無論白人、非裔在街上、地鐵、公交車或公共場所，都未遇歧視亞裔事件。

因為平均每一天半在大紐約市 800萬人口才發生一件亞裔受歧視事件，怎能叫我遇上？所以全體亞裔們不必恐慌，一切照舊生活，在人少的偏僻街區注意安全即可。一旦遇到襲擊者，無論身材高低強弱，不要對打，防止有槍，趕緊躲離報警。對辱罵者也不要對罵，防止升級成武打，盡快躲避為宜。

對亞裔歧視包括攻擊行為，但攻擊不一定就是歧視行為。如亞特蘭大市22歲青年槍殺按摩院八名婦女，有四名華人、兩名韓人、兩名白人。輿論一邊倒認為是對華人仇恨和歧視。歧視可能產生仇恨，但仇恨和歧視心態不可混談。

如果這個青年是因歧視仇恨亞裔，只要槍殺亞裔即可，為什麼還槍殺兩個白人，顯然是對按摩店有 仇恨，不能簡單定義為對亞裔仇恨，也不應包含在歧視亞裔範圍，應等待警方確定殺人動機。

舊金山有位85歲華裔老太與一名白人壯漢爭吵被打，被保安看到將白人打倒在地，網傳是老太太用一木板將白人壯漢打到，獲一片點讚。我看到的錄像是白人被保安打倒在地時，她才用木板條打他腳四五下，這也不能列為歧視範疇，而要查明爭吵原因。

去年以來，仇恨歧視亞華裔事件比以往增加一倍以上，主要是川普政府仇中反中政策所致，不允許中共黨員及其親屬計5億以上中國人入境；他對新冠病毒甩鍋中國，煽動美國人民對中國人民的仇恨，使3800名底層低素質及精神病患者，對亞裔產生歧視語言及行為。

但他們只是全美國的9萬分之一， 極其少數，其他主流人民對我們是友好的。我們仍然可坦坦然然、正正當當、無所畏懼的生活，提防小心即可。