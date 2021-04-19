槍枝責任險 傷亡者最後的救贖

「槍擊 、槍擊，何時了，往生知多少？」 3月16日亞特蘭大按摩院八人死亡；六天後3月22日，科州圓石市超市槍擊案十人死亡，兇手都被警方活捉，但這就結束了嗎？傷亡者求償在哪裡？全國上下、總統國會 一片震驚，然後呢？又開始有模有樣的討論管人還是管槍？我們換個思路吧。

憲法第二修正案主張，人民有帶武器的權利，加上美國全國步槍協會（NRA）對政治人物的金援及遊說，以致槍枝管理一直停留在呼口號的階段，並無實質而有效管理。

既然是國家憲法賦予擁槍權，但憲法也賦予人民有免於恐懼的自由，因此本人認為，受槍擊傷害者，應依法向國家求償。根據2019年全美的統計有39052人死於槍枝相關的暴力事件，相當於每天有107人死於槍擊事件， 多少家庭因此破碎。

我們在此呼籲有關部門、國會議員，政府已經沒有管理持槍者與槍枝的能力，我們希望由保險 公司介入，進行風險管理，要求持槍者除了向政府登記持槍證之外，還應單獨購買一份100萬以上的「人身責任保險」，如同商業有意外責任險、房客有租賃保險、銀行貸款 有貸款保險、汽車有車險、人身有健康保險；為何槍枝這樣的武器沒有單獨的人身意外險？

保險公司要比照車險，根據槍的型號、攻擊性能進行分級保險，對擁槍者的年齡層，個資如信用不佳、精神失常、家庭暴力、犯罪前科等分類保險，如拒保，就說明該人不具備憲法賦予擁有武器資格。我們也同意槍枝本身不會殺人，就如同汽車本身不會去撞人，且大部分的擁槍者是正常人，所以由保險公司來承保，對以營利為主的保險公司不僅是一筆可觀的收入，對受害的民眾也能求償有門，不會無辜喪命且人財兩空。

憲法是擁槍者的護身符，那免於恐懼的自由也是憲法賦予善良百姓的權利，我們希望國會立法由保險公司介入進行風險管理，減少信用不佳、精神失常、家庭暴力、犯罪前科等擁槍的機會，民眾有多一層的保障，家庭的完滿也可以保全。憲法的條文也受到尊重。