憶難忘 想念50年前的戀人

深夜某電台主持人曾說過這麼一句話：「想認識一個人，只需花一兩天時間就夠了，但要忘記一個人，也許一輩子也忘不了。」

前幾天在一家華人餐飲中心遇見了她—若子，起初不敢認，又怕認，心裡總覺得莫名愧疚。真的是她？細長的身影、齊耳的髮型，數十年沒變。桌前還擺著那本他再熟悉不過的書—郭良蕙女士的著名小說「心鎖」。一個人靜靜坐在那裡，他頓住腳欲往前向她打招呼， 「姐，我買好了晚餐，回去吧！」「對不起！這位先生請借過一下。」那人急拉著她的手，從他身邊往停車場跑。等他回過神已不見蹤影。

半世紀前，他還是個高中生，因為父親工作調職，一家四口從北部搬到了台灣 唯一不靠海的城市南投。因為中途轉學，功課一直沒法跟上，父母親都急了，父親工作單位上有位同事，家裡小孩也讀高中，大他兩歲。幫忙說好每星期天下午給補習數理課，就這樣進入她家門。一雙明眸眼珠、兩頰白裡透紅，第一天到底複習什麼全不記得了，回到家像丟了魂似，一個十五、六歲的小男生，那一夜「失眠 」了。

半年下來，功課也確實有些進步，雙方家長都很高興，結成了好朋友。有一天壯了膽，寫了張字條：「今晚七點在南投戲院等妳，請妳看亂世佳人好嗎？沒想到她真來了」。兩小時什麼話也沒說，電影 散場後，又請她去同學家開的冰果室吃四果冰，「今晚的電影妳喜歡嗎？」「我很喜歡看電影，裡面男女主角是我的偶像。」其實他也很喜歡看電影，倆人有了共同的話題。

她功課好，當年就考上台北的師範大學，學費公費，還拿了獎學金。隔年他也因當兵調到台北服役。每逢休假、節慶，台北新公園、碧潭划船、野柳看女王頭、淡水吃海鮮，都有他倆的影子。

戀愛的時光總是那麼短暫。就在他退伍前夕，家裡傳來父親因病過世的噩耗。料理喪事後，有一天母親給他一個晴天霹靂的消息，「親戚們說，男生這時必須在一年內結婚沖喜，否則再等三年。」他告訴母親，已有自己喜歡的女朋友，母親不同意，原因竟是年紀比他大兩歲。他不敢直接告訴這件事，「短時間我可能不能回台北」「我們的事有和伯母說嗎？」「……她沒同意。」暑假放完，她畢業實習到東部鄉下教書，從此再也沒有下文。

這麼多年過去，他有過兩次婚姻，都以離婚收場，內心裡的那塊石頭一直放不下來。幾個月來他幾乎天天去那曾看見她的地方，等她再度出現。「一定會再見到她。」

「藍色的街燈，明滅在街頭，獨自對窗，凝望月色，星星在閃耀，我在流淚，我在流淚，沒人知道我……。」