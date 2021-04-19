電子報
分類網
廣告網
繁
／
简
即時
焦點
焦點
話題
要聞
快看世界
2020總統路
美國
美國綜合
政治要聞
新冠肺炎襲美
美防疫政策
社會新聞
世界On Air
復工的故事
歧視
歧視案例
反歧視行動
遇上了怎麼辦
評論
紐約
紐約焦點
政壇選情
社會傳真
社區新聞
政策法規
生活藝文
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
洛城焦點
U視頻
後疫情時代
房產理財
法政新知
升學教育
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
北加華人
金山人語
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
新賓
芝加哥
波士頓
大華府
亞城／佛州
休士頓／達拉斯
西雅圖／夏威夷
中國
中外大事紀
神州生活圈
社會事件簿
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
社會事件簿
台灣名人坊
國際
全球新冠疫情
大國角力場
國際大社會
王室這些事
萬象與大千
健康
醫藥百科
養生保健
銀髮人生
健身減重
醫藥短波
醫師觀點
健康與養生特刊
生活
新聞好好看
生活消費
星座運勢
職場三兩事
奶酒帶你玩
流行時尚
動物奇世界
居家設計
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
社安福利
大仁說財經
稅務漫談
理財輕鬆學
娛樂
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
影音
快看世界
一洲焦點
奶酒帶你玩
優新聞
世說新聞
記者在現場
世界晚報
藝文
藝文新聞
世界副刊
家園小品
小說世界
上下古今
香港副刊
兒童世界
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸
血栓風險停打一周 嬌生疫苗最快23日恢復接種
觀點
讀者論壇
日本核廢水入海
太極蔡 / 亞凱迪亞
2021-04-19 02:00
日住海溝頭，我住海溝尾。
日日媚日不見日，共飲核廢水。
此水幾時休？此恨核食已？
只願我心識日心，定不負責任矣。
上一則
北京引用黨法鎮壓 香港被迫全面赤化
下一則
大規模槍擊案頻發 拜登控槍緩不濟急
延伸閱讀
美日峰會納入台灣？菅義偉將左右為難
「考量人權問題是考量」 日番茄醬大廠可果美 停用新疆番茄
麻生稱核廢水可飲用 台教授揶揄：日人每年500ml可喝光
大阪東京疫情升溫 日本全境單日新增逾4000病例
熱門新聞
美軍「調戲」遼寧號航母 照片引風波
2021-04-14 02:00
美中互相仇視 美國華人難切割受害大
2021-04-13 02:12
美日峰會納入台灣？菅義偉將左右為難
2021-04-15 15:30
「得台灣者得天下」台灣這麼重要？
2021-04-07 02:02
美中數位貨幣之爭 倚天不出誰與爭鋒
2021-04-11 02:00
拜登延續川普政策 觸紅線、槓北京
2021-04-16 02:00
精彩推薦
data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"
FB留言
超人氣
更多 >
個資被洩、手機被駭 南加華人遇電訊詐騙損失160萬
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
Buffet絕不會吃的東西有哪些？網友分析這幾類超易飽
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
FB留言