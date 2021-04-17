拜登大搞基建 堪比邯鄲學步

最近總統拜登在新冠疫情逐漸消退之際，又大筆一揮，提出2兆元基礎建設計畫，試圖把美國 打造成一個類似中國 的基建狂魔。此語一出，各界人士議論紛紛，筆者也想對此議題做個粗淺解析。

首先，我對拜登的雄心表示敬佩，但對此動議的遠期效果，歸結為四個字「不了了之」。事情的根源還是在於美國體制，美國現在是民主選舉體制，是世界的燈塔，政客為撈取選票，早就開始以各種強制性的勞工福利來收買選民，企業主招收員工必須為其購買醫療保險 、失業保險、工傷保險，而最低工資非由市場決定，而是政客以惡霸的形式立法規定。

在種種逆市場操作下，如今業主雇用一個工人最低成本，也要每小時30元左右，一般業主在小五金、服裝鞋帽、雨傘口罩等行業早已生存不下去，轉到中國和東南亞去了，基礎建設是個勞動密集型產業，以現行的法條法規嚴苛要求，哪個業主可以承受？除非他從中國找來便宜又懂技術的勞工。

30年前我父親退休後，曾為一家來中國的美國公司打工，那個公司的老闆有一次說漏嘴，把實情揭了底，雇用一個同等水平的高級工程師，中國的費用是美國的1/20，所以說在美國搞基建，成本高得離譜，各種法條法規一限制，工人工會再一罷工，有多少錢也得賠進去，個人陋見，此次基建的款子，最終也會被層層剋扣而不知所終。

第二，美國的體制決定了無論政府做什麼事，效益必定極低。因為聯邦把權利下放給了州縣人民，而面對同一個重大工程，不同的人從不同的利益點出發，必然形成許多花樣百出的相關要求，誰也不替國家長遠利益著想，結果幾乎很難圓滿。

舉個例子，2008年歐巴馬上台開始推動美國高鐵建設，彼時加州通過相關法案籌集40億及聯邦政府的35億開始徵地施工，但由於牽涉到各地人民的利益，這個工程直到2015年才開工，五年裡僅是修建中加州一段315哩高鐵，期間不斷追加預算，還是成為爛尾。

同樣也是從金融危機期間開，中國政府也大印鈔票發展基建，十幾年來建成了珠港澳大橋、杭州灣跨海大橋、北盤江大橋等等，建成高鐵3.5萬公里，以至於當今世界上70%的高鐵線路竟然鋪設在中國。對比之下，雲泥立見，如今的美國早已不具備動員群眾大幹快上的環境了。

拜登為推行他的全美基建計畫曾經疾呼：如果我們再不積極行動起來，就會證明中國所做的一切都是對的。我聽了直想笑，美國現在全國上下真是沒有明白人了，體制不同，美國怎麼可能獲得中國政府那般基建效益？狂發福利，大撒公帑，以當今社會形態，美國雖寄希望大搞基礎建設以振興國力，但最終只怕落得個邯鄲學步、東施效顰的不倫不類結果。