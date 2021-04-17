白警殺非裔 是種族歧視嗎？

﻿繼去年在明尼蘇達州白警執法過當，致非裔 嫌犯佛洛依德死亡，日前在同一州的白人女警誤用致命武器，將非裔萊特射殺，引發數百民眾示威，認為是另一「白警殺非裔」的「種族歧視 」事件！

就以上兩起事件分析：相同的部分為白警與非裔、兩位有前科的非裔嫌犯頑強拒捕；不同的地方為非裔佛洛依德死於警方「執法過當」。而最近的事件為白警，想要用電擊槍制服嫌犯萊特，但拔錯武器，用手槍將他撃斃，可謂為「過失殺人」。兩起案件皆有「影音俱在」證據，可在法律上為死者討回公道，或替警員脫罪。

佛洛依德之死被非裔民眾認定為「種族歧視」，造成全美「黑人的命也是命」示威暴動，目前在審訊中仍然無法證實有種族歧視。至於近日嫌犯萊特之死的原由，在八字仍無一撇下，非裔群眾已經把它當成種族歧視參加示威暴動，有些不明事理的媒體也在旁興風作浪，指責警方對非裔不公、橫加暴力！尤有甚之，「廢警」之聲可能再起。

在過去兩年，白警殺非裔的案件層出不窮，大多起於嫌犯「頑強拒捕」對警察 動粗，甚至奪取警槍。除非警察本身是「動輒開槍」(Trigger Happy)於法不容，示威民眾及媒體必須設身處地站在警方立場，客觀了解事情真相。

在美國各地擔任警察多為白人，而拒捕嫌犯則多為非裔，兩者互動的機率比警方對峙其他族裔的多；換言之，被警方攔阻下的白人及亞裔民眾，多半願意與警察合作，遑論拒捕，發生悲劇自然也少。幾年前在北加州，一位白人嫌犯拒捕遭警射殺，頑強拒捕的結局是人人平等、不分族裔。

我們在此不替明州的兩位白警「執法過當」或是「過失殺人」找脫罪藉口，而是建議警方在今後對峙嫌犯時需要衡量輕重，不要隨意動用致命武器，在這方面需要加強虛擬培訓(virtual training)，例如在互動時減少族裔偵防(racial profiling)，儘可能使用非致命方式制服嫌犯，同時加強sensibility training，避免傷害無辜造成悲劇；民眾方面，與警互動時不該輕舉妄動，有話好說，減少磨擦，大家平安。

明州的兩件悲劇在警民雙方都有錯，但皆可避免。在美國，種族歧視在各族裔、階層都有，警民之間也不例外，但不能武斷認為所有「白警殺非裔」為種族歧視，深信白警對於非裔有區別待遇，欲去之而後快。

為避免悲劇重演，除了如上述加強警員的再職訓練，使警民互動時化干戈為玉帛外，媒體需保持公正，父母教育子女奉公守法，同時招募少數族裔為警員，促使警力多元化，也可為促進警民和諧的可行之道。