美國每年4萬槍擊冤魂 比戰爭多

4月8日，拜登總統順應民意，宣布六條控槍行政措施，用以加強槍支管制，減少暴力發生。政府走出重要一步，加強管制氾濫槍械，但管槍少管人，治標不治本，離長治久安還有漫長的路。

美國 憲法第二條規定，人民持有和攜帶槍支的權利不應受到侵犯。美國民眾現有3.93億支槍，扣除老人小孩，每一成人擁槍兩支多。美軍有160萬人，1億7000萬帶槍民眾，是軍隊的十倍，成為極其寵大的準軍事力量。

世界各民主國家民眾都擁有槍械自衛和發聲媒體。美國18歲以上公民和綠卡人士均可買槍。短槍約400元，長槍約1000元，因而槍械氾濫，槍擊 暴力與日俱增。

亞特蘭大按摩院連環槍擊，8人死亡。科羅拉多州超市10人死亡。康州桑迪胡克小學30人魂歸西天。拉斯維加斯音樂節，槍手從酒店房間向人山人海的廣場掃射，58人死亡、515人受傷。佛洲奧蘭多夜總會49亡、53傷。維吉尼亞理工大學32亡、17傷。德州基林市露比餐廳23亡、27傷。

縱觀歷次大規模槍殺案，均與政治、財色、尋仇、幫派及種族仇恨無關。大多是精神分裂症、憂鬱症。家庭吵架死於槍擊暴力為數不少。幾年前，華盛頓有對台灣知識分子夫婦爭吵發火，男人從抽屜拿出槍殺掉相濡以沫的太太。今年春節期間，賓州小鎮隔街相望的兩家鏟雪吵架，對街男人返家拿出槍，對兩夫婦建開數槍，雪白血紅，兩人倒在雪地，行凶者開槍自盡。現場視頻在網路流傳，觀者膽戰心驚。

美國九位保安嚴密的總統被槍擊，林肯、甘迺迪等四人以身殉職。美國人買槍目的是自衛，全國步槍協會會員550萬，人多勢眾，八位總統是其會員。雷根被槍擊險些喪命，痊癒後說，槍不殺人，是人殺人。面對控槍呼聲，步槍協會說，你被槍擊是因為你手無寸鐵，無槍自衛，如果在場那麼多人有槍，早把他幹掉了。面對此說，大律師也啞口無言。

據統計，美國每天超過100人死於槍擊，年近4萬人。三年韓戰美軍陣亡3萬3739人。曠日持久的越戰，美軍戰死5萬8209人。美國本土死於同胞槍下遠超兩場世界大戰及海外多場戰爭。芝加哥、聖路易斯、巴爾的摩成為全美最危險槍擊暴力城市。

日本國民擁槍2100萬，印度8000萬，政府控槍嚴格，極少聽到槍擊事件。80年代初，筆者家鄉駐紮解放軍機槍連，一個士兵不知是憎恨長官還是精神分裂，全連官兵在食堂午餐，他拿出AK47衝鋒槍，從窗口向食堂猛烈射擊，連隊死傷近半。後來共軍為防發生槍擊事故，彈與槍分離管理，事故就極少發生。

美國槍擊事件多如牛毛，需要嚴格管制槍枝，更需管理帶槍的人，持槍者的精神狀態應定期檢測，並讓家人監督，如有異常予於舉報。日本、印度的控槍措施，美國政府應虛心求教。

在美華人 500多萬，來到自由樂土，絕多數安居樂業，安份守己，不與人爭，大部分不擁槍，華人區槍擊事件極少發生，是不幸中之大幸。謹以此文，哀悼美國上百萬槍擊受害者。