對仇恨亞裔事件的思索

﻿從去年3月新冠疫情開始到今年2月，仇恨亞裔 犯罪在全美高達3800起。研究數據顯示，全美總體仇恨犯罪事件下降7%，而仇恨亞裔犯罪卻驚人地增加150%。

今年3月16日，21歲白人年輕男子持槍闖進亞特蘭大三家Spa，八個人的生命嗄然而止，其中六名是韓裔和華裔。 一位亞裔婦女在曼哈頓走去教堂禮拜，光天化日下被壯碩男子無辜地拳打腳踢。一周前紐約地鐵一個瘦弱亞裔男子被強壯碩大的男人重擊頭部，倒在地上，眾人無人阻止。舊金山一位泰國裔老人在自己家門前被年輕人衝撞倒地， 一命嗚呼。

新冠疫情肆掠全美之際，為什麼仇恨亞裔事件頻頻發生？是新仇舊恨？美國 處於社會經濟危機時，為什麼亞裔成為怨恨對象？

想起80年代發生在汽車 城底特律的陳果仁(Vincent Chin)被害案。陳果仁是密西根州一家工廠製圖員，新婚前一周和朋友在酒吧與兩個汽車工廠白人發生爭執。當時日本汽車工業強大，導致美國汽車產業衰退，其中一人認為是自己失業的原因。 陳果仁是華裔，卻被認為是日裔而遭仇恨毆打致死。當時引起亞裔各界強烈關注，儘管凶手最終被繩之以法，但對亞裔造成創傷和陰影長久且深遠。

事隔半世紀，亞裔再次成替罪羊，成種族歧視者發洩憤恨和不滿情緒對象。從攻擊亞裔暴力事件可看出，施暴者沒有膚色之分，受害亞裔也不分國家，大多是弱者老人和婦女兒童，有華裔、 韓裔 和其他東亞族裔，一併被視為「黃禍」來源。

新冠疫情在全世界蔓延無疑是怨恨亞裔事件的導火線。川普前總統多次用China Virus、 Wuhan Virus、 Kung Flu更起到火上澆油作用。但這並不是全部原因。

亞裔在美國被稱作模範少數族裔((Model Minority)，靠聰明才智和勤勞肯幹在美國打下自己的天地。從勞工階層成長為美國社會中產階層，但多是沉默的一群人，息事寧人的處世哲學使我們容易成為岐視和不公待遇對象。近期亞裔犯罪統計報案數字雖顯著增加，但大多數事件並未報案和得到解決。

亞裔容忍無疑助長暴力事件頻頻發生。在個人尊嚴和平等權力受到粗暴踐踏下，捍衛自己權利是亞裔每個人和集體的責任。提高警惕、正視現實、尋求幫助、共同抗爭，亞裔應在政治舞台找到自己的位置，擁有屬於本族群的政治代表。團結就是力量，抗爭才有勝利，才能真正擺脫不幸現狀。

和「黑命貴」運動相比，亞裔更無辜。襲擊他們的大多是突無其來街頭的行人，商店公園裡不知名的人。他們隱藏各角落，帶著對亞裔的偏見， 尋找時機對亞裔從言語到暴力攻擊。

針對亞特蘭大槍擊案，拜登政府在白宮下半旗致哀，表明美國的立場，證明美國已不是上世紀實行排華法案的美國， 也不再是二戰時把日裔美國人關進集中營的政府。種族岐視是罪惡的，歷史是前進的。正像拜登就職演說所說，「我們又一次得知民主是寶貴的，民主是脆弱的」。相信在不斷完善的民主社會制度裡，持有種族歧視觀念的渣淬餘孽將被歷史的滾滾車輪消除殆盡。