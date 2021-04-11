美國是老年人的墳場？非也！

早年初到美國 ，就聽朋友們說：「美國是老年人的墳場，年輕人的戰場，兒童的天堂。」當時看到美國老人淒涼孤獨生活，兒女遠在他方，心裡極感不忍不安，害怕自己將來也這樣。

負笈來美已逾一甲子，過八望九之年，鶴髮童顏，四代同堂，生活愉快健康。退休至今也有四分之一世紀，比起求學及上班時期奮鬥打拚，我每日都是在歡度金色年華，優閒舒適，「美國是老年人的墳場」僅是部分中國 人的說法。

時代、觀念和環境變了。自2019年新冠病毒COVID-19在地球每一角落散播傳染，瘟疫遍及全世界，居民深居簡出，躲避病毒。所幸2021年開始施打疫苗 ，首批為醫護人員，緊接著是65歲以上老者，依次年齡下降。

我和老伴都已完成兩針施打，心中踏實不少。我們靜待華美聯誼社會員全部施打完畢，群體免疫後，大家就可能重新開始實體相聚：打牌、上小館、旅遊、唱歌跳舞、交談討論，不必再在電腦或手機上虛擬碰面，隔鞋搔癢。

最近極為驚訝地，或不相信，從鄰居處得知，中國疫苗接受施打者僅限18到59歲青壯年。理由是小孩對新冠病毒免疫力強，老年人則是「待在家中避免感染即足」，後者邏輯我不懂，難道習近平不示範接種？

筆者只知在美國最易感染及死亡的是我們這群超齡老人。如果規定老人宅家等死，何其殘忍無理。 據說慈禧曾說「寧與友邦，不予家奴」，疫苗不留國內給國人施打，大批大批運往國外，不能理解！

幾年前在歐巴馬總統任期時，聯邦政府醫療費開支中，96%預算花費在延長耆老生命項目中，貧苦老者可以拿到藍白卡(Medicaid卡)，享受很多免費醫療。

中國崛起了，富強了，但我感激能棲生在這個號稱急功近利的資本主義美國。因為在困境時，政府首先照顧我們這群對社會已無貢獻、毫無剩餘價值的老人：這是人道主義，中國式的「敬老尊賢」，美國的「基督精神」。個人認為，大多數美國人都極友善，願意義務扶助我們耆老。

中國傳統文化中的「享福老人」是屬兒孫滿堂、含飴弄孫，「父母在不遠遊」; 講究的孝道是兒女晨昏定省，父喪丁憂三年；紅樓夢中王太夫人每日在寶玉、黛玉、寶釵、熙鳳和一眾丫嬛環繞之下，那種媳婦熬成婆的幸福，是所有女性的日企夜盼。

但是在21世紀世界全球化的今日，家庭變小了，兒女分散了，老人增多了。我們耆老應該自求多福，改變思路，去適應外在的劇變環境。耆老幸福不該寄望在兒女孫輩身上，要和老齡朋友交往尋樂， 適應美國式的獨立生活，勿成兒女的累贅。