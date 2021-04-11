迴響／誰說中國實質沒共產黨了？

「世界日報」2021年3月31日讀者論壇發表讀者投書「中國 實質早就沒共產黨了」，很合習近平 大外宣的口味。

習共大外宣就是採取含混策略，共產黨化裝穿上華麗外衣，掩蓋鐮刀斧頭旗幟，把中共 與中國混合等同起來，凶狠的共黨戰狼藏在裡面，而以可愛的大熊貓面目出現，對外絕不講「黨」，不提習總書記，化裝混入世群，以博好感。

因為共產主義20世紀造成人類空前災難，蘇俄共產帝國也崩潰了，共產黨名聲已經很臭，不能再以共黨面目出現。但是共產黨在中國大陸之內還能混下去，習近平還振振有詞，說什麼道路自信、制度自信，還大講共產主義理想，共產制度優越，因為大陸可以封閉，對外封鎖消息，對內控制網路，民眾依然被洗腦。

習近平照樣編造謊言，宣傳他的正能量，歌功頌德，暢行無阻，加上鎮壓民主聲音，逮捕維權律師入獄，宣傳大機器還是一片「光榮，偉大，正確」的共產黨。毛太陽依然紅光普照，30米高8000噸重花崗岩新造毛塑像在長沙樹立，該文作者說「毛人亡政息」，非也！在習大帝復辟下，毛魔更紅更風光。

作者只講鄧小平已經白貓黑貓走資了，看不到鄧小平實質還是「四個堅持」(堅持馬克思列寧，堅持毛澤東，堅持社會主義，堅持共產黨領導)，只聽他講「韜光養晦」(把劍藏在套子裡)沒注意他1989年把劍拔出來，出動10萬大軍，100輛坦克屠城，就說走資本主義道路吧。

人們看到宣傳報導的是水面上跳來跳去的馬雲，華為的任正非，了不起的幾百億富商，共產黨卻從來不宣傳水面下的壟斷寡頭中信、華潤、保利、招商局四大財團。原來馬雲、華為都只是小蝦米、小蛤蟆，四大壟斷財團才是大鱷魚，不過藏在水面下，共產黨宣傳機器不報導，避免被民眾議論，誰掌控這四大鱷魚？也是黨的機密，外界很難搜索到。

中共利用孔子在世界的名聲當旗幟，在美國和全球投資建立500多所孔子學院，以此為基地行共產黨的文化統戰，實質是共產黨大外宣的一部分。中共在國內卻不許宣傳孔子。2011年胡錦濤批准天安門之東樹立孔子像，只三個月就被江澤民勒令撤除，搬進博物館冷藏起來。大陸連一所孔子學院都沒有，對外卻建500所，明顯是欺騙。

毛時代沒收了全國農民所有土地歸公，名義上是全民所有，實質是黨所有。至今習共仍是全國唯一大地主。農民只能承包租種交租活命，土地權永遠掌在黨官手裡，這就是欺騙性的「全民所有制」的實質。