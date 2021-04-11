當今多數國家，在外交上逞強鬥勇者均被當成「愛國英雄」，凡忍讓妥協、自我檢討者，均被當成「內奸賣國賊」，沒有「地球村」的概念，民族主義盛行。李嘉誠做生意賺八分利為合理的，但又讓出二分，只得六分。他自稱是「成功秘訣」，這種理念在地球村兄弟姐妹、左鄰右舍盛行，人民歡迎！

世界最大的兩個超級大國，美國 和中國 如果對抗發生戰爭，將是世界的悲劇，人類的悲劇！中美友好和平，在和平條件下競爭，在競爭中有合作，合作又大於競爭，這世界就太平了，人類就有福了。所以維護中美和平就是維護世界和平，破壞中美友好就是破壞世界和平，是全人類的公敵！

自從中共 將「階級鬥爭為綱」改為「經濟建設為綱」，實行改革開放以後，使中國創造了人類歷史從未出現的經濟高速發展，把一個文革造成的經濟面臨崩潰的中國，用40年變為世界第二大經濟體。

人民對中央領導的滿意度空前高漲。中國已不可動搖，不可摧毀，不可內亂。一個和平穩定繁榮的中國，將與美國長期共存地球村，為人類造福。

在中美兩國政府與人民的交往中，應以兄弟相處，親人相待，互忍互讓。少講狹隘的民族主義，多講宏大的國際主義；少講意識形態，多講生活福利。不利於中美友誼的話不說，不利於中美友誼的事不做。

東方文化與西方文化要互相交流，互相學習，取長補短。忍讓與妥協，並不等於投降與軟弱，而是寬宏與大度，慈悲與善良，友好才能和平。大家都是地球村的左鄰右舍，和平相處，你好我好，大家都好！