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1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

新台灣民謠

吳成萍／台北市

管你什麼國，只要我能好好過生活！

管你什麼黨，只要我家人人都能養！

管你什麼主義，只要我能平安做生意！

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又見人禍

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