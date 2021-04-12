保障華人權益 從選民登記作起

﻿長久以來，有色人種一向都被西方白色人種歧視，華人在美國受到的歧視一直不停在各地、不同領域裡，有形無形的持續發生。每遇有重大歧視事件，偶見一些發聲抗爭，但沒多久等熱度過去，事情也就平息了。

這次因新冠病毒影響，助長對亞裔 的歧視，更演變成仇恨犯罪。歧視仇恨罪行的嚴重氾濫，也激起各地華裔亞裔強烈反彈。但種族歧視 、仇恨犯罪不會僅因演講呼籲或上街遊行，就能消於無形。

抗爭種族歧視、消滅仇恨犯罪，必須是持久、多面性的。

對外我們必須大聲呼籲，據理力爭，遊行抗爭，推動立法，保障權益；對內我們更要提高教育，加強英語表達能力，提升形象，提高公德心，多跟左右鄰舍交流，多關心社區議題，多參與社區服務。很多瑣事諸如注重儀表、不要在公共場所大聲喧嘩、別插隊、別炫耀名牌名車、遵守交通規則、慢車別開在快車道上等等，都可得到別人的好感跟尊重，不敢說歧視會消失，但力道必然減輕。

過往華人每逢選舉時的力量多表現在捐款上，而不是紮實的選票，候選人當選後往往會忽略，只會出錢而沒有選票實力的群體。

最重要的是要推動選民登記 ，只有把選民找出來，選票集中起來，才是在美國民主社會中最紮實，也最現實的政治實力。有了足夠的選票，不但可以推出華裔亞裔的民意代表，更可影響非華裔非亞裔的民意代表為我們發聲。

很多華人社團跟志工，過去也曾為選民登記做過許多了不起的努力，可惜大多沒持續做下來。這次反抗仇恨亞裔犯的民氣已起，正是推動選民登記的最佳時機，抗爭種族歧視仇恨犯罪最有利的行動，希望華裔有志之士跟領導社團如聯合校友會、中文學校聯合、商會、同鄉會、同業公會、職業工會等，出來帶領大家掀起一片選民登記的浪潮，成立永久性的組織持續做下去。

選民登記的草根推動是一分努力一分收穫，我們從此不停的推動選民登記，想想10年、20年後我們的政治實力會有多厚實。