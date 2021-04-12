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加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

春和景明

楊遙／聖彼渚

四月遊人醉，春光著意撩。

蝶蜂勤出動，桃李競妖嬈。

曲水流觴雅，芳園鬥草陶。

清明寒食近，鷹隼入雲霄。

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又見人禍

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