「得台灣者得天下」台灣這麼重要？

最近，中美關係圍繞著台灣 議題成全球矚目焦點。網路流行「得台灣者得天下」。台灣的戰略地位從來沒有像今天這樣引起全球關注，台灣已成為中美博弈的關鍵籌碼。

有人認為，台灣是中美博弈的棋子。其實這種說法不準確，也不嚴謹。因為中國 大陸統一台灣是國策，永遠不會放棄台灣。不管是用和平方式統一台灣，或用武力解放台灣，總之，中國大陸收復台灣是任何一屆政府都不能妥協的原則。誰在台灣問題上讓步，誰就可能成千古罪人。這是為什麼某些國家與台灣政府交往，中國政府憤怒，並強硬對付的原因。

台灣對中國大陸來說還可從另一角度觀察。台灣在中國大陸未來發展中扮演著非常重要角色，甚至中國能不能真正崛起，就看能不能收復台灣。習近平在勾畫復興夢中，台灣是中華民族復興的最後一塊拼圖。如果少了這塊拼圖，不僅中國談不上中華復興，因為連國家都還沒有統一，怎能對全球宣布中華民族大復興呢？

另一方面，中國要復興必須完成從經濟大國走向海洋強國的歷史性轉換，在戰略大轉移中收復台灣是必須跨越的一道坎。

中國5000年文明史始終都是建立在陸地大國基礎上，但進入21世紀，占世界陸地面積四分之三的海洋，不論海洋資源或戰略地位，都是未來地緣政治的主戰場。中國要實現中華民族復興，必須從陸地大國走向海洋大國，只有成為海洋大國，才能稱得上世界強國。而台灣是大陸通往太平洋的重要門戶，如果門戶被別人把守，中國就無法自由進出太平洋，經濟再強大，都不能稱得上世界強國。如果中國拿不下台灣，太平洋再大，也與中國大陸無份。

美國 政府更知台灣在美國亞太戰略的重要地位。過去40年，美國對台政策一直採模糊策略，台海兩岸以維持現狀為最高戰略目標。歷屆美國政府在台海問題上游刃有餘，台海兩岸因此獲得平衡發展，那是因美國政府對中國採取綏靖政策的結果。

如今中國經濟強盛了，台海兩岸經濟實力越來越懸殊，中國統一台灣的欲望更強烈。客觀現實逼著美國在台海問題上必須有清晰表態。從川普執政，美國政府就開始改變台海模糊政策，從售台攻擊性武器，扶持台灣軍事力量，輸出高科技到台灣，增強台灣科技實力。

同時，美國政府有意無意地鼓勵大公司投資台灣，實施一些策略都在向中國政府表明，美國不會認同中國武力統一台灣。美國也知道中國政府不同意台海兩岸維持現狀。在二選一中，美國明顯選擇站在台灣一邊，因為最符合美國國家利益。

台海兩岸明裡暗裡都認為，台海關係就是中美關係。從某種意義上說，台海關係表面上是經濟互動，人情交往，真正涉及台海主權、地緣政治等議題，台灣政府基本上沒有發言權。

因此，判斷台海關係或預測中國會不會武統台灣，必須把著眼點放在中美關係上。如果中美關係繼續惡化，中國武統意願會越來越強烈，美國支持台灣的力度也越來越高。當中美在台灣問題上都有實質性著墨時，台海風險很大，可能成為中美衝突引爆點。會否引發第三次世界大戰，沒人敢說不會。因為「得台灣者得天下」，中美兩個超級大國都不可能在台灣問題輕易妥協退讓。