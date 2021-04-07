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可恨又可愛的「美利堅」

劉化橋（內華達州）

號稱「美，利，堅」的國家，至今僅225年歷史，卻有89年的奴隸制度歷史；雖然表面上奴隸制度已在1865年廢止，卻繼之以種族隔離政策達100年之久。不過我們用一隻手指指向別人時，千萬別忘了有三隻手指指向自己。

中國人向來以天朝大國自居，雖經近百年來的風雨仍不易動搖。中國人不論到地球那一角落，總喜歡自成小圈子，自成一個獨立自足的小社會，孤芳自賞，唯我獨尊(認為外人皆是鬼，白鬼、黑鬼、墨鬼，唯我獨是人)，甚至不尊重當地風俗與法律。

我就認識一家人，從中國移民來美十多年仍不改喜吃野味的習慣，完全沒有保育與生態觀念。工餘之暇便到附近田野徘徊，幾乎所有背脊見天的動物，如松鼠、水鶴、青蛙、田螺、貓頭鷹等全逃不過他們的食指。雖只是個別例子，也足以有令我們反省檢討。 中國人這種特性無疑易引起他人反感與側目(今日中國人指之為「干涉內政」)。

昔日美國白人對中國人的歧視仇恨，除了種族與文化背景歧異，主要還是中國人有時過於精明，工次算計，構成利益衝突，以至給他人不老實的印象。世界通常只喜歡聽話的奴才，討厭可以和自己競爭的人們。

1850年，加州引進華人礦工。1862年，貫通美國東西兩岸的鐡路開工，雇用大量中國勞工，甚至直接到廣東招募。1880年，全美有逾6萬中國人，八成在北加州，主要集中在舊金山、Sacramento、Stockton三角地帶。少數人開始從事其他行業，如洗衣、零售與餐館。中國人繼續湧入，引起白人不安，排華言論時起。

1882年，排華法案經美國國會通過，禁止中國勞工進口；但商人與教育界等有特殊背景的除外。儘管如此，仍有很多中國人以非法方式進入美國。

1906年4月18日，舊金山發生歷史性大地震，大火把市政局的出生紀錄、公民紀錄全銷毀。為專門從事移民非法與合法的集團打開通道。於是產生「買紙」的移民，即花錢買一張美國公民出生證書，向移民局宣稱是出生證書。

對中國人的詭計伎倆移民局當然知道，但無可奈何，只得在舊金山海灣天使島設立拘留所，對可疑的「公民」進行酷刑式審查問話，可能數星期、數月，甚至數年之久。30年來，曾有超過17萬中國人經天使島進入美國。假冒身分的移民直到1945年美國放鬆排華法案，才逐漸緩和。

今日那個充滿偏見、歧視與不寬容的時代雖未完全過去。移民局大開方便之門，讓移民的子女、父母申請來美，天曉得其中有沒有假坦白、真欺騙。我的一個表兄，60年代以假冒身分來美，20年後終於把年邁的老母與兩個姊姊全家申請來美團聚。美國難道不是個可恨又可愛的國家？

40年前我初移民來美國時就已發覺，一個異於歐洲的新文化，一個新「美利堅民族」已在美國發展形成中。我的四個外孫，固然有一半中國人血統，但都分別有英國、法國、墨西哥、菲律賓等血統。百年後，可能我會有一個後人登上美國總統大位。他會驕傲地對人說：「我的血管有一條是黃河的支流。」

中國 移民局 美國公民

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