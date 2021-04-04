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美國際地位與國家形象都下降

扶風（洛杉磯）

美國變了，美國亂了，美國精神恍惚，美國國家形象受損，美國國際地位下降了！

以上筆者所指出的都是事實，都是美國人民所感受到、所不願看到的事實，而不是在詆毀美國，而是共同為美國的失落，為美國的走向，感到無奈，感到惋惜。

究竟誰令致之？怎會如此呢？筆者認為，最關鍵一個答案就是，美國的領導層能力一屆不如一屆，特別是前總統川普過去四年，沒有宏觀、沒有道德、沒有擔當、沒有博愛，一味凸出個人觀點，追求個人的喜好；一味強調單邊主義，一味運用強勢打壓弱勢，一味貶低同盟的利益，一切的一切都是以自我為中心，見利忘義，道義全無。

試問這樣的所謂世界盟主，能令人臣服嗎？能令人一心一德追隨左右嗎？答案當然不會，只不過是敢怒不敢言而已。

回想當年的美國高瞻遠矚，舉足輕重，言行都受到尊重，「世界是以美國為中心，美國是世界的榜樣」。但自小布希出任總統後，美國國際路線開始越走越窄，「縱有企圖心卻沒說服力」，「唯我獨尊」的思維高於一切，開始把國際盟邦放在一邊，出兵攻打伊拉克，我行我素就是最典型。

而原籍非裔的歐巴馬雖然擔任八年總統，但礙於本身是黑人，在位謹言慎行，亦無所作為，徒有其表而已。

至於前任總統川普在位四年，是美國形象、地位、外交、內政等最糟糕的四年。川普主政四年，對外利益掛帥，對盟邦沒有道義、沒有擔當；對內白人優越思維作祟，導致種族膚色嚴重分歧。內鬥加劇，禍起蕭牆，挑起種族爭端，進而形成百姓對國家意識的嚴重分裂，兩黨都把黨的利益凌駕於國家利益之上，試問這樣的領導層主流思維，美國能不倒退嗎？

川普在位四年，自私自利，心目中只有錢、錢、錢，海外駐軍要向盟邦要錢，不講道義，利益掛帥高於一切，這還算是「國際警察」的角色嗎？

至於當前執政的民主黨執政也好不到哪裡去。不走川普的路線擔心共和黨人指責不夠強硬，若走共和黨川普老路，毫無疑問又處處碰壁。所以前路維艱，寸步難行！

拜登政府施政方向給人感覺就是欺善怕惡，不法分子無事生非，導致社會秩序大亂，好像也無能為力，只能無為而治。

如果指責共和黨「擁槍自大」，那民主黨就是「偽善治國」，兩黨都沒有一個獲得民眾感到安心的策略。所以兩黨當前「治國方針」越來越令人擔心，都是為眼前的黨派利益權力而著力，這就是為什麼美國內憂外患日益嚴重的緣故。

美國 川普 共和黨

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