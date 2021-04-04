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美國人沒種族歧視? 別掩蓋事實

鳳棲（加州Eastvale）

種族歧視和仇恨不單是美國特有，中國人同樣有成見。不說不同族裔，就是不同省份都有歧視的現象。上海人看不起外地人是公開的秘密，抗戰時四川人抗拒下江佬的案件比比皆是；國民黨剛到台灣的二二八事件，多少和省籍有關。我們中國人對黑人的觀點非常明顯，歐洲人仇恨回教徒，發起多少次戰爭，不單是宗教不同，多少還有種族原因。

今天美國的WASP(編按，指白人盎格魯─撒克遜新教徒)對其他族裔有不同的歧視叫法，義大利人是通心粉彎曲機、希臘人叫泡沫、猶太人叫奇客、回教徒叫摩西，都是輕視的稱呼。人類的歧視和嫉妒是同根生的雙胞胎，歧視不如自己的人，嫉妒比自己好的人，總有理由來安慰心裡的不平衡。

我曾在一家美國石油公司工作，職位是船隊修理部門經理，公司有12艘掛美國旗的油輪，船員全是美國公民。因為工作關係我經常上船考察，和高級船員建立良好關係。有位船長是第三代波蘭族裔，從美國頂尖的Kings Point學院畢業，英文沒有口音，用詞非常優雅，那時有一部非常熱門的連續劇「地球上的外星人」，劇裡外星人都是錐頭形，錐頭被廣泛用來指不同族裔人士，和這些高級船員吃飯喝酒，幾杯酒下去，什麼混話都會從嘴裡出來。

一提起船長，他們就用錐頭來代替名字，問原因，因為他的姓裡後面有斯基兩字。這些高級船員都是大學畢業，見識廣博，船長是第三代移民還被歧視，美國沒有種族歧視嗎？

美國是以憲政民主和言論自由的基礎立國，政客靠宣傳來傳遞自己的理念，用辯論方法把自己的理念勝過對手。早期宣傳是靠媒體文字傳遞給讀者，用傳單直接送到選民手上，在電子通訊普遍化後，宣傳改用收音機和電視機，到今天用網路和互聯網，信息及時傳播出去，達到各文化階層，生動易懂圖像讓接收人輕易吸收，發揮後續反應。

美國言論自由被憲法保護，媒體也成掌握信息的決定人。大部分媒體工作者將經過核實後的事件如實報導，但有些媒體人員為譁眾取寵，提高收視率或被政治人物操縱，把沒有核實的信息散布給聽眾，甚至送出造假消息。今天電視不同頻道的新聞，居然有完全相反的結論，到底是政治人物操縱媒體，或媒體人員控制政治人物？

疫情一年中，多少仇恨事件加注美國華人身上，尤其是對沒有反抗能力的老人和婦女，一些政治人物在集會和媒體為華人發言，呼籲停止仇恨，只是利用機會打下競選資本，白人對華人的歧視根深

柢固，不是單靠幾次活動、譴責就可扭轉乾坤。

舊金山一位75歲老太太等紅綠燈時，突然被30多歲的壯漢一拳將她左眼打腫幾乎瞎了。這位老太太拿起旁邊一根棍子反擊，將突襲者打得躺下，壯漢被救護人員立刻抬上救護車，眼睛紅腫的老太太居然沒有被檢查是否腦震盪，警察阻止她向媒體哭訴。假如被打的是美國老太太，相信結果會完全相反，美國人沒有歧視？

可惡的是，第二天竟有媒體報導，她是在排隊購買一元一盒的盒飯，和這人起衝突，這人看她年紀大，所以沒還手，更說她每天都買盒飯再賣出去，美國媒體人員有品德嗎？

有位韓國設計師在紐約出外景，一個美國女人突然將車停在她前面，沒下車就罵「中國人滾回中國」，設計師和助理想辯白，她罵完後開車走了。經人肉搜索，她是故民主黨大老參議員莫尼漢的女兒，紐約中央車站有個大廳就是以莫尼漢命名來紀念他。這樣的侮辱不了了之，美國沒有歧視？

為了我們下一代有公平環境，華人應站出來說出我們的需求，不允許主流媒體雙重標準，更不能接受主流人士的無形歧視。

美國公民 種族歧視 中國

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