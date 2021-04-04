美中邁向競爭對抗 美失去優勢

楊潔篪在阿拉斯加的開場白，等於向全世界掀開美中關係的新面貌：說得外交化一點是「極度競爭」，也就是台灣學者楊永明說的「對抗性的競爭關係」，說得直白些就是「死敵」。

美國 的焦慮早已溢於言表，中國 不同於當年的英國、蘇俄和日本等美國的對手，中國對美國的挑戰是全方位的：經濟、科技、軍事、甚至政治。多年來，中國不提「稱霸世界」，卻在骨子裡執行「競而不餒，鬥而不破」的策略，對美國緊追不捨，且在多方面超越。

最近的數據是中國經濟總量已達美國的73%，十年內必將超過美國；軍事上，中國海軍船艦數量已超越美國，雄踞世界第一，這些現狀令人想起共產黨人的名言：「數量的本身就是一種質量。」中國正在全面累積這種質量。

前蘇俄在90年代初崩潰，是令中國不敢稍忘的教訓，在近50年的美蘇霸權冷戰裡，蘇俄致力於與美國作軍備競賽，其 GDP 在全盛時期不過是美國的40%，且極少與全球經濟掛鉤，但軍備競賽必須靠強大的 GDP 與經濟實力支撐，當雷根總統宣布發展「星際戰爭」(Star Wars)軍備時，蘇俄終因不堪負荷而土崩瓦解，蘇維埃聯邦迅速分裂為15個共和國，共產主義落幕，而俄羅斯到今天的經濟總量也僅相當於中國的廣東省。

中國經濟卻早已如水銀瀉地般，與全世界經濟緊密結合(包括美國)，其工業生產體系極完整，從製造一根針到建造航空母艦，中國皆優而為之。在這個生產體系內蘊藏著無數可予開採的企業供應鏈，使中國作為世界工廠的地位無可動搖，其總體經濟居世界第二，與美國和歐盟成為世界僅有的三大能訂定國際經貿規則的強權。

中國的民族主義成為國家拚搏向前的後盾，與百餘年前抵抗列強的奮鬥相比，其危急性幾乎相當，當年是救亡圖存以免淪為「次殖民地」，如今則是爭奪世界霸權，但在中國人眼裡，西方強權欲置

中國於死地的意圖是不變的。

拜登 與川普都宣稱，任內不會允許中國超越美國，成為世界霸主。兩人的制中手段都堪稱嚴酷，全面而深遠。川普在任內以暴虎馮河的極粗暴方式，對中國對美經貿與科技經營橫加重擊，除了幾無限量的提高貿易關稅，更全面打壓華為，阻斷中國高科技企業全球化進程，並削弱中國高科技創新能力。

拜登上台僅兩個多月，已將川普的單打獨鬥模式延伸為與盟國聯合對中國打擊施壓，群毆的布局已形成，新疆、香港、台灣、再加上維吾爾族人權議題，全成為控訴中國的罪狀。

以最近澳洲與加拿大對中國交涉而言，澳加兩國對華貿易都己受到中國或提高關稅，或限制進口等制裁，美國在應對上已出現力不從心的窘態。美國沒有能力承擔澳加的損失，竟要求中國埋單，使澳加在反華後再由中國承擔其損失，前者則不需為其反華舉措付出任何代價，這種整冤大頭的心理正説明美國已左支右絀。

在橫遭新冠疫情蹂躪後，無力再貼補其盟友。美國宣稱「極度競爭」是長期性的，其實不無以時間換取空間的意圖，拜登政府此刻以1.9兆元為新冠疫情紓困，再撥2.3兆元修補國內基礎建設，接下來可能還有3兆元經濟重建。這些龐大繁雜的計畫勢必面臨共和黨的拖延、修改、切割和抗拒，曠時日久而可能一事無成。

另一方面，歐亞盟邦也看得出「東升西降」趨勢，不願與中國為敵的立場日益明顯，美國已不可能再重施80年代聯合歐洲鬥倒日本的故伎。美中長期對抗競爭的時間因素是否站在美國這一邊？這還是一個很大的問號。