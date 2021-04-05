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拒戴口罩不打疫苗 是個人自由？

薛永康／洛杉磯

﻿至今年2月底為止，美國新冠確診人數超過3000萬，死亡近55萬，為全球之冠。很難想像美國的人口只占全球4%，但確診占23%、死亡占19%！

CDC主任在近日訪談中表示，美國死亡人數裡至少有五分之四可事先預防，也就是說可少死40萬人，如果川普能夠以身作則戴上口罩作榜樣，不淡化疫情的話。

往事已矣，好在川普已經下台不用再提。但美國民眾有汲取不戴口罩的教訓嗎？好在拜登總統全力抗疫，目前接種疫苗已達5200萬人，為15.8%美國人口，對於疫情控制似乎已見一線曙光！但條件是：還未接種的民眾都願意打疫苗，各地民眾都聽從拜登勸告，戴上口罩！

問題就是出在這裡：近日在愛荷華(Iowa)州民居然聚眾焚燒口罩以示抗議！在美國拒打疫苗者為數不少，原因不外是基於反科學、反醫療、以及荒唐無稽的陰謀論(Conspiracy theory)等。

各州法令不同，可規定民眾戴上口罩，但不能強迫民眾接種！不願接種以置他人安全於不顧是自私的行為！既然不能強迫，筆者建議：今後除了因健康問題不能接種的病人之外，民眾必須持有如護照般的「接種證明書」，否則不准踏入室內公共場所、搭乘公共交通工具以及參加群眾聚會等！

對拒戴口罩、不打疫苗民眾的忠告：你們可以不顧自身安危，去追求你們所謂的個人自由。但你們不能使用「個人自由」去傳播病毒危害他人！只有放下「個人自由」，戴上口罩防疫、捲起袖子接種，保護自己也兼顧到了他人的安全，才能使一切生活盡快恢復正常！

美國 疫苗 拜登

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桃風（醉陰花）

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