中國如何方能滿足他國所欲？

翻開近代歴史，中國 人委實難當：滿清末年朝廷昏庸，引來列強蹂躪；民初年代，再因軍閥割據、黨派相爭，日本乘機入侵 ；解放後更由於無產政策，使餓殍遍野，民不聊生，加上援朝、援越、反越 ，人命形同草芥，血淚往事，教人不忍卒憶。

然而那段艱辛歲月，卻不見外國前來救助，或作提倡民主、人道等聲援；反之，列強竟是匪徒，登陸中國展開猙獰面目，你搶我奪，橫行霸占中華土地、強劃租界分肥，在掏空國庫，搶清掠光之餘，意猶未足，還要坐鎮中國，截取貿易關稅所得，據為己有，形同落井下石，導致中國財政一貧如洗 ，遑論改善民生。那時也未聞有外國對此表示不平。難道：中國人生來就該捱盡苦難折磨，國家受宰割凌辱？

及至40年前，鄧小平幡然覺悟認為：中國必須放棄無產政策，振興經濟路線才有出路，於是全民響應，一致奮起自救，經過40年的埋頭苦幹，竟然創出人間奇蹟，使全國14億同胞豐衣足食，還能幫助鄰邦築橋鋪路，開拓基建、扶弱濟貧蔚然成風。

然而卻有部分外國政客，反把此項成就視為眼中釘，意欲除之而後快！眼見不能用武可達，轉而瞄凖中國尚未擺平一些家內事之際，例如：台獨、新疆 、香港 、人權等問題。立即假扮世界警察指手劃腳，越俎代庖干預，儼如滿身正氣，其實內藏歹念，意欲藉此搞到中國國內分裂自殘；曾一度將新冠病疫，諉指為由中國散播，意圖引起全球憤慨，且遊說他國聯手對付中國，居心何在！

中國不妨考慮作如下檢討：四年前習近平在川普口中，是他最好最好的朋友，可是後來卻突然翻臉，改稱為最憎恨的對手，向中國施行最重貿易稅率。猜想是當時中國正高叫2025經建超美指標，引起川普維護「美國至尊」醋意所致；人家要的是面子，中國不妨全力求取裡子可也，何必斤斤計較而傷大謀？果如是，則今後應少提預測GDP， 或炫耀經濟成就，橫豎中國也不想做寰宇大哥大，何必要為虛名而傷初衷！

新疆強迫勞役問題，如屬子虛烏有，則大可以帶領外國記者及聯合國人員實地觀察，勝於萬言辯白。至於處理香港有關異議人士，首先應瞭解香港同胞，過去積年在資本主義薰陶下成長，未能適應祖國環境所致，然而其內心為眾熱忱，不可忽略，當局本可理解，應以骨肉親情相融，曉以大義，循循善誘，例如組團進入大陸，實地體驗家鄉新象，設立建言機構，以供參考，使其滿肚熱忱有所發放，方能轉移阻力為助力，致力香港繁榮。凡此種種皆為以德服人之根治方法，杜絕外間有所藉口。

至於台灣及邊防問題，話語權均屬中國，只需國力日增，政策日善，自當水到渠成。德不孤，必有鄰，目前何必急於分心為謀，因小失大！