86歲老人打疫苗 無副作用親身體驗

我是一位86歲的高齡老人，於2月7日至2月28日，接種兩劑莫德纳疫苗，至今一個多月了，除注射第二天左臂扎處略痛一天外，未出現其他副作用，身體精神比接種前好多了。我打了疫苗没有副作用的體會是：

一、樹立新冠疫苗能够戰勝新冠病毒安全有效的信心。自輝瑞 、莫德納 兩種新冠疫苗，於今年元月開始分批给民眾注射。就叫我兒子幫我查找接種疫苗的信息和預約報名。我所以對打疫苗積極，因我曾打過A肝、B肝疫苗、流感疫苗 還打過肺炎疫苗，這些疫苗都使我避免相關疾病感染。抗病毒疫苗確有預防病毒感染的作用。

輝瑞、莫德納兩家藥廠又是美國最大最優秀的藥廠。據新聞媒體報導，他們研製這兩種疫苗非常嚴謹，經多次人體試驗，達到標準上報聯邦藥品監督部門，經醫藥專家精細評估審核才批准使用，完全可靠。在施打過程中，雖然不斷有出現副作用和打了疫苗後死亡個案的新聞報導，社會上質疑性的議論也不少。但我卻毫不動搖，不斷催促兒子給我預约報名，兒子也很支持，於元月中旬從網上在迪士尼樂園附近的接種站報上名。我就按預約的時間接種疫苗。

二、堅決執行政府禁令，避免注射疫苗前感染新冠病毒。報上打疫苗名後，想到過去注射AB肝疫苗、流感疫苗時醫生提示，已患上肝病和感冒的人不能打相關疫苗。說體内已有病毒打疫苗没有作用，甚至會加重病情。以此經歴為鑑，在等待打疫苗期間，我繼續遵照政府規定加強防控，堅持不外出，不接觸外人。收到的郵件、網購的物品，都要對外包裝用消毒紙擦拭和太陽曝曬消毒才拆開。外購的蔬菜、肉食都要用熱水清洗乾淨煮熟食用。小心無大差，我在打疫苗前，没有感染新冠病毒，這也可能是我打兩劑疫苗，没出現嚴重副作用的重要因素。

三、積極治療基礎病，對疫苗副作用提前採取對策預防，降低風險。我進入老年後，喜愛讀書看報，學養生保健知識，學以致用，戰勝了多種疾病，活到80多歳髙齡。因此我養成習慣，新冠疫情期間我每天都要用四個多小時時間看報、看電視、上網閱看新冠疫情方面的新聞和文章。

經過一年多學習，使我基本懂得新冠肺炎的性質、危害性、傳染途徑、防治方法。積極治療我患有髙血壓、心動過速等多種老年性疾病。在加強治療基礎病同時，對輝瑞、莫德納兩種疫苗出現的打針胳膊紅腫疼痛、發燒、咳嗽、呼吸不暢、頭痛等副作用，我在打疫苗之前和之後，就採取食療、體療、藥療、心療相結合的預防。如呼吸不暢、咳嗽症狀，在打過疫苗的人中出現較多，我想肺是呼吸器管，上述副作用與肺有直接關係。我便重點加強肺部保養。吃梨喝銀耳湯潤肺，每天早晚在室外擴胸四個八拍、深呼吸30次左右，吸取新鮮空氣，排出廢氣增強肺功能。再用蜂蜜白糖炒金橘止咳，制止了打疫苗後肺的不良反應。