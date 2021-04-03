行人亂穿馬路合法化的聯想

舊金山加州 眾議員丁右立（Phil Ting）突發奇想，提出AB1238「步行自由法案」（Freedom to Walk Act）， 讓行人可任意穿越馬路而不違法，提案精神就是行人交通指示燈是參考用的，行人斑馬線也是裝飾用的。在任何地區通過馬路都將合法。這提案的背景是，警察 經常對有色人種不成比例的開罰單。在一項2018-2020的統計，加州非裔 因亂穿馬路而被警察盤查，是白人的4.5倍。

當然我們並不知道的是步行人口白種人與非裔的比例， 我們也不知道在亂穿越馬路的中白種人與非裔的比例，所以這4.5倍的數字不具太大意義。我們要問丁議員，駕駛車輛是不是還要隨時停下來讓「行人優先」，如果可以隨意穿越馬路，發生車禍的爭端如何調理，「碰瓷」的情形會發生嗎？

洛杉磯時報在3月21日的社論標題是「小偷竊當搶劫判刑」（Trying petty theft as robbery），文中提到從1980年代開始，小偷有被當成搶劫犯而重判，其中Curtis Estes在Sears順手牽羊的案例，因為對安全警衛有抵抗的意圖，那怕沒有帶凶器都被以重罪處理，Estes robbery變成判例的標竿。

此後的40年，檢察官及法官援引此一判例對所有偷竊的，有反抗的一律重罪處理。有一案例也是喝醉的街友去便利店拿了六鋁罐裝啤酒，臨走推了安全警衛，也是重罪判刑。結果加州監獄人滿為患。

物極必反，為紓解加州監獄人滿為患，2014年有了47號提案，金額950元以下的偷竊為輕罪判決，據統計全美有38個州是以金額1000元為重罪的分界點。最近排上日程的SB82法案，將金額950元以下的搶劫，只要沒有武器或打傷「不太嚴重的」，改成偷竊而輕判。這也是北加州伯克萊參議員Nancy Skinner的提案。

我們要問的是，這些提案的背景都涉及有色人種、犯罪率，及遭重判的情形。公投的47號提案，議員們的SB82或AB1238，固然是兼顧人權及司法正義的公平性。但加州整體的社會治安，行人守法規範有在丁右立及Skinner議員的議程嗎？

本人的觀點是，這些北加的民選議員見樹不見林，治絲愈棼。偷竊及搶劫在刑法上有不同的構成要件，能讓警察、檢察官及法官這些執法者，維持司法正義的是他們必須是執法的「色盲」， 因此在今天這個氛圍，對所有的警察、檢察官及各級法官的「色盲」在職教育應該是刻不容緩，而不是「東修法西提案」的枝節處理。