同仇敵愾 反制仇恨亞裔

美國亞裔 特別是華人 萬里迢迢來美國謀生，民主、自由卻成奢求，現深陷天災人禍、內外交困的恐懼中。美國人種族偏見和潛意識對中國人的誤解，讓四分之一美國人把新冠疫情怪罪亞裔頭上，川普不斷叫囂「中國病毒」的仇恨煽動下，全美華人和亞裔都成攻擊對象和替罪羊。

疫情爆發一年來，亞裔被言語辱罵是家常便飯，對亞裔攻擊案近4000宗。最近爆出亞特蘭大八人死亡(其中六名是亞裔)槍擊濫殺案，把仇恨亞裔推向高潮。

亞裔已到危急關頭，全美60多個城市示威，發出「停止仇恨亞裔」吼聲。我欣喜看到俄勒岡波特蘭上千華人不再沉默，上街抗議反亞裔仇恨犯罪，為本州華人寫下歷史新篇章。拜登總統下令3月18日到22日，白宮及官方機構降半旗，為316喬治亞州濫殺案致哀，國會為打擊仇亞犯罪而準備立法。

但這遠遠不夠。首先，全美亞裔要團結一心， 「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。持之以恆，繼續發聲抗爭，不要被政客花言巧語迷惑，迫使政府從重從快，以仇恨罪嚴懲濫殺案兇手。

二，建立反仇狠亞裔統一戰線。任何反對暴力、反對仇恨的團體和個人，無論黨派、族裔、宗教、政治色彩，都是我們的朋友。例如，紐約皇后區非裔區長發聲挺亞裔，「誰攻擊亞裔，就是攻擊我」。洛杉磯非裔領袖和亞裔一起，喊出「同一個國家、同一個民族」的響亮口號。如果大多數白人、非裔、西裔、穆斯林等人和我們並肩戰鬥，就可打敗種族歧視。

第三，抱團取暖，同仇敵愾。組織巡邏隊、自衛隊自救，安全須靠自己。我們要拿起武器，保衛亞裔社區父老鄉親和本是同根生，血肉相連的中國城內的商家。從舊金山到紐約亞裔團體都作出榜樣，紛紛組織巡邏隊，成效卓著。

第四，該出手時就出手，自衛反擊。凡遇到霸凌和攻擊不要膽怯，更不能逃避。挺身而出，像日前舊金山76歲的華裔謝蕭珍老太太，出重手還擊，把30多歲的兇手打趴在地，並踏上一腳，弘揚正氣，震懾敢來犯的惡棍。

第五，積極參政，掌握主動權和話語權。如今惡勢力像瘟疫一樣氾濫，誰也不能獨善其身，最好的防守就是進攻。為了社區安全，為了我們子子孫孫，投身政治，在各級政府及組織競爭任職，達到一言九鼎的目的。