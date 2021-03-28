在美被種族歧視的經驗和應對

自1865年中國 勞工被賣「豬仔」來美國 做鐵路工後，1900年八國聯軍在北京故宮慶祝勝利，中國人從此被稱「東亞病夫」，華人 背負恥辱150多年，罪名也隨著我們移民到美國。一般常說，歐美基督教徒有大愛情懷，不健康心理不會發生在他們身上，但這種想法是自欺欺人。我在美國工作數十年，曾在中國人公司或美國上市公司做事，也曾自己成立公司，願將我對種族問題的觀察提出供參考。

早年我在一家華人的航運公司做事，公司規模非常大，老闆上海交通大學畢業，美國麻省理工學院博士，公司和美國一家石油公司簽長期合約。因公司未完成合約上小要求，油公司令我們去作報告。老闆帶我去，油公司經理發火譴責我們不守合約，我的老闆唯唯諾諾道歉，經理越罵越起勁，說「你們做事就是找中國佬機會」。

本來我沒有發言權，但聽到這話，我站起來告訴他，公司違反合約原因很多，但絕不是你說我們在找中國佬機會；你必須收回你的話，你絕不可以將中國人一起侮辱。他說，我不收回我的話你要怎麼樣? 我說，沒關係，我會找你們總經理來道歉。他看看我，然後說抱歉，收回他的話，然後指著我說：「你是『槍的兒子』。」

幾年前，洛杉磯20幾位好友一起參加歐洲萊茵河遊輪旅遊，船小只有60幾位旅客。有一團體有20幾人，全是密西西比州一個小城教師公會成員，其他是散客。上船後第一件事是自我介紹，我們朋友有律師、醫師、教授、太空公司高級科學家、美國總驗船師和民選市長，都有值得驕傲的職業。

那個教師團的老師們好不容易出來度假，有機會展示美國老大的威風，了解我們身分後，他們簡直無地自容，借機會搭訕想證明我們造假，認為中國人不可能在美國有如此成就。船上每晚都有猜字競賽、才藝表演，得獎人幾乎都是我們。

想想這些老師一輩子沉浸英文詞彙中，英文卻比我們差；他們傾倒一生的西洋歌曲，居然唱不過我們，他們的自尊心傷害大了，慢慢地他們心態轉變，見面問候也減少，交談機會幾乎沒有。

我們中國人聚在一起喜歡用中文，他們居然噓我們。我們朋友對挑釁置之不理，不願在旅遊中鬧事，我卻無法忍受無聊的仇視，有次導遊在介紹下一景點時，兩位女士混在我們中，我們一位女士沒聽清楚導遊的解釋，小聲地問隔壁朋友，那兩位美國太太立刻發出響亮噓聲。這是存心找麻煩，我立刻說，你們在噓我的屁股嗎？全部的旅客和導遊安靜下來，臉紅的是她們兩位。

在一次陸地遊覽時，一位面目猙獰的女士故意混在我們隊伍中，導遊在前面介紹景點，我們一位女士小聲問旁邊的朋友有沒有帶瓶裝水，那位美國太太故意大聲說，請不要打斷導遊的介紹好嗎？學會一些禮貌。

我立刻靠近她大聲地回答，你不屬於我們團體，為什麼混雜我們中間，你還沒有資格參加我們的團體。我的苛責讓導遊停下介紹，其他遊客也過來看熱鬧，她先生姍姍地過來把她拎回去，從此這批美國同胞看到我們就躲得遙遠，相安無事直到旅遊結束。

美國是憲政民主國家，有法治和自由的社會制度，言論自由給美國帶來開放和媒體監督的社會，但我們更要了解，很多媒體人心中對外族裔的歧視根深柢固。看看報導，華人一些小缺陷常被擴大報導，這樣誤導只會加深美國人對華人的誤解。

在美國生活，華人應放寬和主流社會的交流，所謂伸手不打笑臉人，保持微笑，可化解很多不必要的誤解，一句Good Morning甚至 Hi，都可拉近人與人間的距離，一句Sorry可化解自己產生的問題。

美國一般人民還容易相處和講理，可是也不要忽視美國人從移民時期留下的傳統，這裡是強權社會，站在有道理和正義位置，絕對不要逃避任何挑戰，不要膽怯，要他們立刻停止騷擾，甚至擺出一副不怕單挑的態度。這種情況下，挑戰的人立刻會膽怯打退堂鼓，就像前幾天舊金山那位76歲的華人老太太，把突擊她的30幾歲年輕小伙子打得送進醫院一樣。

美國人的種族偏見，是潛意識中對中國人誤解，但在良心、宗教、法律和輿論約束下，一般人不會將偏見表現出來，但利益衝突或政治人物操縱下，歧視和仇恨的惡膽會被激起來，這是短暫的，美國是遵守法律的國家，華人必須站出來爭取被尊重的權利。

不管那個場合，中國人已不是任人宰割的羔羊了，遇到歧視或仇恨事件，站起來打回去，真理在我們這邊。那些製造問題的人只是心虛下，想發洩內心不平衡，當看到對抗會讓他退縮；他問候你母親，你問候他太太，他打一拳，絕對回他三拳。站起來！中國人，我們不再是八國聯軍欺凌的中國人了。