政府可怕還是暴民可怕？

二戰後包括冷戰時期的美國 ，是它最強盛而文明的一面。但是近二、三十年來，美國經不起內憂外患，終於紙包不住火，尤其新冠病毒搞得許多人民窮困和不可理喻，馬腳畢露。今年1月6日暴徒進攻國會山莊， 更使號稱有史以來最偉大的超級民主強國，出現許多令人擔憂甚至恐懼的危機。

美國是個武裝起義趕走皇權的國家。先賢們立的憲法就反映歷史特色。其一是不信任執政者；在三權鼎立下，設有許多互相制衡條款，甚至不惜犧牲行政效率。這源出「一個高效率的政府是一個可怕的政府」理念；因他們認為假如政府效率很高，則執政者受誘惑而變成獨裁者時，人民將無法反抗。

這個方針當初行之有素，因為舊日越洋交通和貿易、國際間經濟競爭尚不激烈；同時，美國也乘領導二戰勝利餘威，推銷其產品和文化，無往不利。但從七、八十年代日本和西歐的汽車和電子優良產品奪取美國市場，而美國大學基礎教育失敗也同時暴露，都和它缺乏通盤的領導有關；而且四年八載就換總統的政權，加上民意代表都以討好選民和金主為首務，遑論長期有效的國策了。

美國立國特色之一是自由，包括言論、思想、行動、集會、工作、信仰等多得不可勝數的自由；尤其是因為武裝反英國的歷史，還包括人民擁槍的自由。如此則內部野心家和外來侵略者如想武裝奪取政權，就難乎其難了。這些觀念當初天經地義，但經多年來左右兩方極端主義利用，造成許多濫用自由和武器而使親痛仇快。

也許先賢們沒想到日後會有許多不堪入目的書刊、媒體及離奇古怪而有違天性的生活方式，否則他們可能把逾軌行動(包括燒燬國旗等)剔除在自由之外。他們可能也沒有想到200年後無遠弗屆、指日可達的全球交通和競爭，需要有效率的政府來作規劃和領導。更萬萬沒想到家中打獵和自衛用的步槍，後來會變成大規模在社區殘殺無辜民眾的高性能自動武器。

僅過去一年，病毒隔離和戴口罩在其他國家毫無疑問的措施，在美國居然變成「不自由、毋寧死」的天大議題，從而導致許多人包括領導階層、部分民意代表也黑白顛倒、是非不分；結果美國疫亡人數為世界之冠。美國工業、學界及科研都舉世無雙，而今出現違反常理和科學的人事物，令人費解。

更值警覺的是，這種思維在一些政客慫恿下，付諸危險行動。除了有組織地武裝攻擊國會，更有因美中競爭加上川普 為自己無能處理疫情而誇張病毒來源，使許多人對華裔懷恨在心；一年來加諸亞裔 的攻擊增加150%，超過3800起。美國為了不侵犯人權，無法有效防範歧視和攻擊，只有等事發後才調查，對被害者已無濟於事。

總括來說，美國領導層應好好做長遠評估，200多年後的世界，先賢們所立的憲法應如何詮釋引用甚至修改。證諸近年政客們的違心言行，川普當政四年不但幾乎把歷來累積的民主成就一筆勾銷，如今還透過黨棍們繼續腐蝕美國優良選舉制度，更把本要維護基本信仰的善良人民變成暴民。

有人說，獨裁政權固然可怕，但亂民政治或無政府主義更危險。美國走到臨界點，如何收拾已打開的潘朵拉盒子，是萬分複雜的挑戰。