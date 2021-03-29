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舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

美中鴻門宴

黃晶萍／聖伯納汀諾

阿拉斯加美中會，想給中方下馬威，美方強勢先聲奪人，無理指責盡抹黑，中方沉著來應對，一一數落美惡罪，說得美方心知愧，鴻門宴針鋒相對。

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