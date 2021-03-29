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舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

感賦

朱洋朝新／爾灣

雪地冰天屋裏溫，世交禮儀有無存，

馬威要下需勘質，獨唱高歌滑眾村，

磨劍百年鋒且利，亮刀悄然遜一聞，

此時不往何時覓，國是同來青史論。

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美中鴻門宴

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