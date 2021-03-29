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舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

亞城濫殺亞裔

鄭亞棋／南灣

兇槍濫殺何時了？枉死知多少？亞城昨日又來瘋，八命無辜倒臥血灘中。

族裔仇恨今猶在，總是難悔改。問君何事上心頭？最盼和平共處泯恩仇。

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