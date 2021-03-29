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中美戰略會談收穫為何？

楊老爹／紐約

3月18日及19日，中美雙方在兩天三場、十小時交流討論，會後沒有聯合記者會及聯合聲明，也沒有握手合照。根據雙方會後，各自舉行記者會聲明內容，暫可綜合如下：

第一項共識：雙方根本上存在「矛盾」。美國中國對新疆、西藏、香港、台灣，及網絡空間採取行動，有「意見」。中國堅定維護國家主權、安全及發展利益原則，決不退讓。

第二項共識：雙方在經濟、貿易、技術議題方面，美國願以「促進人民利益及保護人民價值觀前提下」，加以調整川普對華的貿易政策。

第三項共識：美國邀約中國會談兩項「初衷」：要向中國方面說清楚：（1）那些是美國及其盟國，對中國發展情勢，感到「關心的事」。（2）美國將自己有「優先權」安排事項，及「價值觀」明確向中國闡述。 美方認為該說都說清楚了，也聆聽了中國方面認為自己有「優先權」安排事項，及追求目標是什麼。

第四項共識：美方將回到華盛頓重新思考，逐項分析，劃清中美各方所持的立場及站立的位置。中美雙方再進一步協調各種技術事項。

簡言之；中美雙方承認有「根本上存在矛盾」。各自充份闡述己方不可退讓的立場和原則，美方願意在 經濟、貿易、技術議題上，在維護美國利益前提下調整雙邊關係，將來在技術議題上保持溝通。

美方邀請中方萬里赴會，其主要目的是：要闡述美方關切中國發展時，那些事讓美國及盟國「特別關注」。也聆聽中方要做什麼事，說明為什麼要如此做。

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