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美中會談 誰表現出大國風範？

揚言／洛杉磯

3月18日美中高層在阿拉斯加會面，美國邀請中國高層到美國國土對話，第一輪火藥味很重，但還是完成三輪對話，雖然沒有發表聯合聲明，還算達到預期目的。

美國代表一開始便指責，中國破壞國際規則，中國代表以美國的規則，不能代表國際規則，美國的想法不是全世界的共同想法回應。雖然言語強硬，還是為美國留下餘地，表現出泱泱大國風範。

本次對話由美國方邀請，地點及會議安排都由美國主辦，美方一開始就破壞四分鐘發言的規則。中方並沒有抓住機會，挑明美國即使是自己訂下的規則也不能遵守，只一味要求別人守規則，給美方留足面子。

倘若中方要求擱置對話，先確定四分鐘發言規則，讓美方難以自圓其說，場面尷尬難以下台。此外，美方中途要求記者退席，閉門回應對話，中方不同意，但僅堅持記者必須留下，並未擴大事端，以此戳穿美國重視訊息透明的謊言。

其實，談判最重要的底氣，是自身的國力，外交的態度展現出國力的強弱。這次中國代表的態度表現得非常有底氣，從容應邀並說得很明白，這次對話希望改善雙方關係，但對方要對抗那就奉陪到底，表現出先禮後兵、泱泱大國的風範。

倒是美方代表底氣不足，對話前還到處拉幫結派，刻意逞強，只不過要掩飾心虛。這次美方態度與以往完全不同，失去了原有的大國風範，展現給世人的印象是焦慮及慌亂。

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