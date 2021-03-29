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從幼童族裔仇恨 看家庭教育

薛永康／洛杉磯

﻿「童言無忌」的解釋是，兒童講話誠實，如出不吉之言，請勿見怪。沒錯，小孩不懂事，對他們講錯的話不必當真。

但最近有一位五歲的白人小孩，連中國在那裡都不知道，對新冠病毒一知半解，卻能爆出惡言「我恨中國人，把病毒帶到美國！」 對於這個「童言」則不能以等閒視之，因這不是他經過大腦發出的言論，而是被教導出來的仇恨！如果不及時制止，一個原本對於膚色無分別「性本善」的幼童，會被誤導成為種族歧視的仇恨者！仇恨只會造成族群之間對立與衝突與社會不安。

誰應該對於這個五歲小孩口出惡言負責？是他的父母！因為這個小孩仍未到上學年齡，可以想像在家裡父母對中國人的仇恨，加上對疫情抱怨的耳濡目染下被洗腦，尤有甚者，由父母直接灌輸，讓華裔成為新冠疫毒代罪羔羊的不實信息！

對於這個五歲小孩的「無知」我們可以原諒，但對他的寬恕，無法改變他的仇恨心，遲早會養成一個道聽塗說、不探究事實、把自己的逆境怪罪於別人的習慣！”The election was stolen” 「選舉被偷走」為最好例子，即使2020年總統選舉公正無私，成千上萬的美國人仍然相信那位敗選川普的胡言，在1月6日以暴力攻擊國會！這個五歲小孩，如果不及時改正，不也就是這些無知、易被誤導、對選舉結果不滿暴民的縮影嗎？

在一個充滿愛的正能量、實事求是的家庭裏教導出來的小孩，將會成為負責任、對自己約束、不隨便責怪別人的成功人士。反之亦然，在一個充滿仇恨、對於現實不滿、容易怪罪他人的家庭中長大的小孩，就如同上述攻擊國會為社會不齒的暴徒！

仇恨由家庭教育滋生，避免養成仇恨的心態應該由學校、宗教、媒體及政治領袖積極介入，以正視聽，杜絕不實信息及偏見、強調衆生平等、改正偏頗的家庭教育，讓有趨向歪路之虞的兒童走向正途！

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