如何對抗美國的反亞裔暴力

和許多華人一樣，看到最近在美國 各地接二連三發生反亞裔 暴力事件，讓我深深地感到恐懼和憤怒。這些事情再度提醒我們，有些美國人還純以膚色來當做界定標準，不把亞裔美國人當成美國人。

從去年新冠疫情發生以來，怪罪中國的言論甚囂塵上，遷怒亞裔的氛圍也愈來愈濃。生性平和的亞裔美國人，成了種族歧視 和仇外情緒下的發洩對象。

深受其害的華裔的本能反應，很可能是忍氣吞聲、息事寧人，免得受到傷害。不過，我們必須考慮：雖然這一次我可以避免對抗，但下一次誰能保證我的安全？為了我們本身的安全和我們下一代的幸福，我們亞裔美人可以從下面這些方法著手：

首先，在日常生活和工作環境中，我們應該主動和其他族裔多做交流，了解來自於不同膚色和族裔背景的觀點，同時也讓他們更加了解我們，搭建起溝通不同族裔和主流社會的橋樑。參與社區服務或公民組織，將有助於被主流社會所接納，證明亞裔美國人也是一般美國人。即或是微小的行動，都可以改變一個人對亞裔的看法。在我們受歧視或惡意對待的時候，我們需要有更多朋友一起挺身而出。

當我們受歧視或攻擊時，不能隱忍不發。要向執法部門舉報，讓各級政府了解問題的嚴重性，並利用社群组織和各種媒體的輿論力量，施加壓力，採取必要的因應措施。 必要時參加抗議活動，發出我們的聲音讓主流媒體重視我們所受的不公平待遇。

此外，亞裔美國人應繼續努力突破在政治、商業、體育、電影、音樂和其他媒體上的「竹子天花板」(Bamboo ceiling)，讓亞裔美國人的相貌和能力得到普遍的認識，才能成功改變負面刻板印象，並塑造我們在美國的正確形象。