風水是精神實踐的活動

中國 人對風水，從古到今都十分重視，越來越多外國人現在也開始重視。說到底，風水就是自然環境和條件給人的感受和影響。人和自然都是宇宙的造就的結果，宇宙早已給萬事萬物都有恰到好處的安排和定位。做為人只要尊從這種安排和定位，即順其自然，就是最好的風水。

但做為人，不同於其它萬事萬物的唯一區別，就是人是被賦予了創造力，除了有物質追求，還有精神追求。而這種創造力和精神追求，有可能是符合自然的，也有可能是違背自然的。所以「看風水」也就應運而生。看風水就是找出人違背自然的問題，並糾正還原之。

為什麼許多人雖然不理會風水，但人生也很好，就是因為他們順其自然，處在最佳風水之中。自然總是給人以恰如其分的最佳感受。人只有在遇到問題和困難時，即個人的創造力和精神追求違背了自然，或舉棋不定、不知所措時，才需要看風水，使之回歸自然，融入並順其自然。所以最好的風水就是自然，看風水就是找出違背自然的問題，使之自然。

我們要清醒地明白，自然是宇宙給萬事萬物，包括人類的終極效果，即安排和定位。自然的出現和存在，是千絲萬縷、無窮盡的宇宙因素的造就，人類如果要探究自然，並倒推到其源頭，是任重道遠的，幾乎是永遠不可能的，現在諸如霍金等天體物理學家正在努力為之。隨著科技發展，人類智慧的集累，多少找到了一點點形成我們面臨自然的脈絡，當然多一點總比一無所知要好。

風水研究就是要與時偕行地駕馭這些，對於宇宙只是一點點，對於人類卻是全面，豐富龐大並不斷更新的人類信息和知識。切忌一知半解、停頓不進，而有悖於現實自然，誤人誤己，被自然懲罰淘汰。

由此可見，風水需要研究，但也不易研究，風水研究要與時偕行地敬畏自然，順其自然。風水是精神實踐活動的過程。