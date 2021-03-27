美國民主的真諦與利弊

民主就是由人民做主。由人民決定如何治理人民的事務。最典型的是地方政府，由當地人民選出的代表治理。如市議員（councilman)或縣政委員(county supervisor)等管理縣市政府的事務，這是最基層的民主政治。州議員及聯邦議員、州長、總統都經由民選產生，這就是最標準的整套民主政治，在美國已施行200多年。

民主政治的另一特色是政黨政治。比如美國民主黨 主張照顧一般平民，尤其貧窮的人民。共和黨 則主張資本主義，讓商業自由發展。結果富者更富，貧者愈貧，貧富差距愈大。

然而政黨政治容易造成政治人物，為了個人長久利益及戀棧職位，完全唯黨是從，忘記當初從政的目的是為民服務，更不用談為國服務。這就是政黨政治的弊端。

川普 執政時代，他以強勢領導共和黨，以美國再度偉大號召全美，他的一言一行風靡全國。結果共和黨變成「川普黨」，共和黨員都唯他命是從。他煽動極右派黨員到國會示威，數百人在聽了他演講後，湧向國會。結果釀成今年1月6日暴動。絕大多數共和黨的民意代表都不敢責備這種暴行，而且持續支持川普的一切作為。為的是不敢得罪這個共和黨太上皇，這些政客連任間接掌控在川普手中，只有聽川普黨的話，不管對或錯。

政黨政治的另一缺點是，為了執政必須把別的政黨打垮，在議事上採不合作態度。川普時代，參議院共和黨佔多數，但眾議院由民主黨控制，因此重要議題都在參院卡住。最顕著的是眾院彈劾川普二次，都在參院過不了關。民主黨拜登上任後，推行1.9兆元紓困計畫，所有表決都依政黨區分，民主黨員一律支持，共和黨員一律反對。

除了消極杯葛，還有積極打擊對手或對黨。只要抓到一點不是，都可變成天大事件。最近罷免加州州長紐森，就是典型例子。更荒謬的是川普認為，拜登偸了他的選票，民主黨都做票，所以他輸了選舉及總統連任。結果所有川普支持者都相信他，恨透了民主黨，抹黑對手政黨，莫此為甚。

讓人詬病的是金錢政治。候選人必須花很多經費在廣告上，如此一來，沒錢登廣告的人，因為沒有知名度，就沒法競爭。在美國這種現象非常明顯，競選職位愈高，所需經費愈多。總統選舉沒有政黨或大金主或財團支持，根本不可能當選。選上以後，投桃報李，自不在話下，選民的福利自然擺在旁邊。

政黨政治，如果只有兩黨，有時會造成國家的分裂。最典型的例子是美國在川普治下，漸漸走向極端。作風強悍的他，控制了整個共和黨。對民主黨毫不妥協，一旦輸了選舉，更變本加厲，指責民主黨偷票作弊。結果整個國家被他搞得分裂。兩黨水火不容。川普是懐恨下台。所以埋了許多政治地雷，使新任總統拜登舉步唯艱，寸步難行，他也不參加新總統今年1月20日的就職典禮。這都不是很好的示範。

美國的民主政治，自1776年建國以來，200多年來都是全世界典範，全球各地嚮往民主的人民，都希望移民美國。享受自由民主的生活。希望這次遭到的民主挫折，能很快痊癒。兩黨放棄惡性鬥爭，重新合作，重建世界民主的燈塔。