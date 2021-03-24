硬氣訓斥美國後 回國怎靜悄悄？

號外！楊潔篪 霸氣教訓美國 佬！幾天前，中共黨媒頭條大新聞傳遍大江南北。

世界聚焦安克拉治中美高層戰略對話。中國各大媒體及網路以最快速度，鋪天蓋地報導楊潔篪向美國猛烈開火的視頻。國內民眾和網友歡欣雀躍，大讚楊主任像訓孫子一樣訓斥美國佬，此刻是中國人100多年來最硬氣、最解氣的時刻。楊潔篪成了民族英雄。

楊潔篪歷來是著名的鴿派，在冰天雪地的安克拉治一躍成為戰狼。今日奉旨來美再演一埸世界矚目的大戲。縱觀現場視頻，本應是為和解而來的中方來使，卻突然把高層對話開場儀式變成大內宣，楊潔篪連續向美方開砲16分鐘，撇開翻譯，砲火史無前例激烈，國內一片喝釆。

到底演的那一齣，百思不得其解。為和解而來卻在主人家出言不遜，開場就鬧翻，又何必萬里遠道而來？據大陸網友揭露，這是一齣精心策畫的大戲。中美兩地密切配合，楊潔篪放砲後不到兩小時，大陸媒體即鋪天蓋地鼓譟，製圖和視頻在兩個小時內發出，網路隨即掀起反美高潮，如不是早有準備，有可能嗎？顯然，把中美高層對話會場做為大內宣舞台。

細看開場戲，東道主致歡迎詞彬彬有禮，對會談寄予期望，隨後提出討論議題，沒有任何對客人不敬之詞。之後介紹同僚蘇利文致詞。兩人共五分鐘，超時短短兩分鐘(央視指責嚴重超時)。

楊潔篪有備而來，連續發砲16分鐘，毫不間斷，譯員根本沒翻譯機會，美國佬傻坐著不懂對方在放什麼屁。還以為楊主任在稱讚美國。發言超時13分鐘，央視不向觀眾交代，卻指美方多講兩分鐘是嚴重超時，霸道到何等程度。外交奉行文明禮貌，楊主任發砲，大陸說像訓孫子一樣訓斥美國，人們可知痛罵到什麼程度。

川普當政最後一年，中美關係惡化到凶險程度，不少人擔憂南海會發生戰爭。習近平懼怕川普，在不安中過日子。一年交鋒，均處於無力還手之地。拜登 上台，本應是改善中美關係的大好契機，兩國愛好和平人士都抱著殷切期待。

習近平欺侮拜登年邁體衰，吃了豹子膽，挾持核彈和14億民眾，居然發展到跟教訓孫子似的痛斥美國佬，來使不是來講和，而是出言不遜找吵架，美國朝野八成民眾反華，能嚥得下這口氣嗎？不求和平，火上加油最終的結果就是戰爭！

老二真的準備好幹倒老大了嗎？美國佬最容不得世界狂人，卡扎非(格達費）、薩達姆(胡森)一個個做了刀下鬼。若中美開戰，是兩國的不幸，也是世界的不幸。

中方指責主人不給飯吃，沒有待客之道。乍看似有失禮儀。但反想，客人把主人罵得狗血淋頭，主人氣得一肚子火，請你的不是佳肴，而是穢水。

中美高層戰略對話無果而終。楊潔篪一行周日靜悄悄返回北京，沒有任何歡迎儀式，出乎人們意料。西風烈，國內媒體急速變調。有人調侃，有否準備在人民大會堂舉行授勛儀式？鼓勵全國，把反美鬥爭進行到底？