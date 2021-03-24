蔡政府向北京釋善意 可能成空

蔡英文 政府期待疫情過後，兩岸能「春暖花開」，新任陸委會主委邱太三推出第一道菜，是恢復大陸商務人士赴台灣 ，希望透過協議兩岸溝通防疫、衛生、農產品檢驗等問題。無論北京是否青睞這道新菜，至少是蔡政府對大陸罕見的友善舉動，說明蔡英文任命邱太三有「以戰轉和」的融冰用意。

蔡政府遞出橄欖枝，表示要依疫情科學指標，隨兩岸情勢發展分階段恢復交流，只是邱太三依舊不承認「九二共識」，強調兩岸交流如果要求對方進入自己設定的框架，不公平也不切實際，呼籲雙方應找出互惠互利的最大公約數，想創造「建設性模糊」，看來還是一場空。

邱重提兩岸對話溝通將維持現有機制，尊重1992年兩岸兩會秉持相相互諒解，求同存異的政治思維溝通協商，達成若干共同認知與諒解的歷史事實，雙方應在此既有事實與政治基礎上持續推動兩岸關係和平發展。這席話被在國民黨批評為「沒有九二共識的九二共識」。

蔡英文政府始終不接受九二共識，不在「一個中國 各自表述」與否，而在「雙方均堅持一個中國」原則的說法，民進黨政府的立場無法自圓其說。僅承認「九二年的歷史事實」，蔡英文已飽受黨內質疑批叛，要退守到重拾九二共識，民進黨將無立足之地。

同樣，對大陸而言，如果連「雙方均堅持一個中國」原則都不能固守，還有什麼「各自表述」與「共同政治基礎」存在？將直接挑戰兩岸互動的根基。

「九二共識」本是要廻避兩岸「一中爭議」，以「創造性模糊」擱置爭議，維繫兩岸關係發展。正如兩岸兩會由非官方的「白手套」到半官方的協議往來，都是為兩岸特殊關係的創意設計。民進黨政府想維持兩岸互動之利，又要廻避「創造性模糊」，卻提不出比「九二共識」更高明的論述，索性以「九二年歷史事實」的障眼法，大陸當然無法接受，也使兩岸關係冰封難解。

值得注意的，邱太三以善意政策尋求「建設性模糊」時機，正值大陸宣布對台農林22條政策與中美2+2高層戰略對話前夕，舖陳的政策意味極濃。國台辦發言人朱鳳蓮被問到兩岸是否有「疫苗互認」時聲稱，陸方希望隨著疫苗接種，兩岸人員往來能逐步正常，但台灣至今未恢復大陸居民赴台是「最大障礙」。

邱太三立刻以恢復商務人士赴台回應，說明是有備而來。不過，對「建設性模糊」提法，陸委會稍後增加前提，強調中共不能強加台灣無法接受的政治框架及對抗舉措，也必須停止針對性軍事威脅，才能為兩岸良性互動營造必要條件。

美國國務卿布林肯在阿拉斯加把台灣問題搬上談判桌，中共中央外事工作會辦公室主任楊潔篪雖重申反對美國干涉內政，但也明確接受到美方的挺台訊息。美中阿拉斯加會談為彼此畫清紅線，所以讓台灣問題登場，台海情勢引起美國與台灣部分人士焦慮，如果大陸不能延緩軍事威脅，兩岸融冰解封就更困難。

正因如此，北京對邱太三的善意迄今靜默。可預見的，大陸不會改變堅持九二共識的立場，但也不會放過台灣態度放軟的當口，尋求兩岸關係突破契機。這也說明兩岸關係低盪至此，大陸仍推出惠台政策，恩威並施就是要抓住台灣，不逸出「堅持一個中國」的軌道，也不讓台灣議題成為美中衝突導火線，破壞中共圖謀發展的百年大計。

當下兩岸關係要尋找特效藥不可能，但尋求「建設性模糊」，重新打磨「九二共識」新鑰匙有可能，民進黨政府必須進一步表態，不背離「一中各表」基本態度，兩岸互動才能回正軌。至於各表的共識基礎如何建立，需要兩岸共同智慧與耐心，才有求同存異的可能。至少，不要讓對抗衝突的惡意循環持續發展，不讓台海情勢惡化，是兩岸共同的責任。（作者為資深媒體人）