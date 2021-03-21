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與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

中共海外獵狐 竟父母連坐

古非（維吉尼亞州）

中共軍方日前稱共軍在去年中印邊界衝突僅四人喪生，中國警方立即逮捕六名公然質疑人數的網友。一名旅居國外的19歲網友(編按，富商潘石屹的兒子潘瑞）不但被通緝，警方更勒令他三天內回國自首，否則父母「沒有好下場」。這是中共在海外「政治獵狐」的最新案例。

一個文明社會的政府絕不會胡搞「連坐法」，只有古代封建政權才會幹的極不入流卑鄙齷齪事。這是極端無恥低級，只有土匪、流氓、無賴之輩才做的下三濫勾當，但中共不但做了，還經常做。

一個政權竟可淪落到這種無可救藥程度，說明政權是野蠻集團。尤其這位19歲的當事人只是「質疑」報導的真實性，事情真有這麼嚴重嗎？這不是「此地無銀三百兩」，反而越描越黑嗎？

但更令人驚駭的是這位當事人目前在海外。中共竟可把蠅頭小事無限放大到公然威脅他在大陸的父母人身安全。若按照中共這種邏輯，海外全體中國人對大陸政情不能有任何絲毫質疑或反對，否則在大陸的家人安全堪虞、絕對「沒有好下場」。

這究竟是個什麼樣的生活，什麼樣的社會，什麼樣的政權？究竟還有沒有人性和基本自由？一點起碼人權和尊嚴何在？

中共人權方面對人民的高壓管控已明顯達到「苛政猛於虎」程度，這樣的封建帝制政權豈能久存於世乎？相信連中共都瞭然於心，否則不會如此戒慎恐懼甚至歇斯底里，政權對自己極度缺乏自信，才會如此荒腔走板表現。

一個防範人民最基本言論自由的獨裁帝制政權，如今竟行事荒謬到如此低級不堪程度，說明政權對自己統治合法性及自信心已產生莫名恐懼和心虛。這樣外強中乾和脆弱，只要有任何風吹草動或動盪不安，可能立即崩塌。

中共 共軍 中國

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