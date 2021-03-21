中共對香港做法違逆潮流

從奴隸社會到大航海時代，再到21世紀的今天，人類社會經歷從互不相識到四海為家的過程，多種文明相互衝撞並相互包容兼收，形成一個多元化的世界。而在這個多元化局勢中，誕生許許多多全球化現象，譬如經濟全球化、全球多極化、娛樂方面誕生「音樂無國界」名詞；當然，政治也漸無國界。

政治無國界，不等同於全球政治一體化，你可以搞你的共和制，我可以搞我的君主立憲制，但前提就是這些制度都必須有利於人民。

政治無國界需要世界人民的互幫互助。北約成立、歐盟擴張，這些是政治無國界的先行現象。疫情期間，世界各國紛紛研製疫苗來拯救生靈，這是政治無國界的實踐。政治無國界需要的正是全世界人民團結一致，共度難關的決心。

前些日子，緬甸 發生了政變。緬甸人民義憤填膺抵抗軍政府，被世界人民驚嘆、稱讚。於是世界人民與緬甸人民一道，共同下定決心要打贏這場抗暴之戰。這完完全全順乎政治無國界「一方有難，八方支援」的說法，必將成為載入人類史冊的另一個輝煌篇章。

而在中國香港 特別行政區，同樣也發生類似事情：中國共產黨腐敗專橫行為，引起香港人民憤懣，於是香港人民高舉自由民主大旗，轟轟烈烈地要求民主和充分自由。香港的民主運動比緬甸早許多年，同樣也持續至今，也同樣引起全世界人民關注。

但令人憎惡的，中國共產黨竟以「不要干涉別國內政」為由，企圖阻止外界幫助香港人民克服難關，嚴重違背政治無國界的思想。其實若真要說愛國，那麼上世紀毛澤東就是利用政治無國界來煽動人民反韓、反美情緒，從而轉移內部矛盾。

所以政治無國界要注重真實性，要用理性思維看待。面對壞人對事實的歪曲與辯護，是可忍，孰不可忍，我們就應給予最有力還擊。這就好比盜賊殺了一個人，難道需要警察用道德修養來教育他嗎？對待壞人就應像痛打落水狗一樣，人越多力量就越大。相信香港人民會與世界人民一道，早晚共同擊敗邪惡的中國共產黨！